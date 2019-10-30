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Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО

Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
У селі Липини на вулиці Окружній,32, горить мотель “Лагуна”.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Пожежа сталася близько 16:00. На місці працюють рятувальники і декілька автівок швидкої допомоги.

Про постраждалих поки невідомо. Приміщення мотель повністю в диму.

Причину загоряння вставновлюють експерти.

Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО
Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО

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Теги: мотель, Лагуна
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