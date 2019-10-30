Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО





Про це



Пожежа сталася близько 16:00. На місці працюють рятувальники і декілька автівок швидкої допомоги.



Про постраждалих поки невідомо. Приміщення мотель повністю в диму.



Причину загоряння вставновлюють експерти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини на вулиці Окружній,32, горить мотель “Лагуна”.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Пожежа сталася близько 16:00. На місці працюють рятувальники і декілька автівок швидкої допомоги.Про постраждалих поки невідомо. Приміщення мотель повністю в диму.Причину загоряння вставновлюють експерти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію