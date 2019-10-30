Під Луцьком горить мотель «Лагуна». ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 16:41
У селі Липини на вулиці Окружній,32, горить мотель “Лагуна”.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Пожежа сталася близько 16:00. На місці працюють рятувальники і декілька автівок швидкої допомоги. Про постраждалих поки невідомо. Приміщення мотель повністю в диму.
Причину загоряння вставновлюють експерти.
ОНОВЛЕНО
Станом на 18:10 у пресслужбі ДСНС у Волинській області повідомили, що пожежу у мотелі "Лагуна" ліквідували. На місці події працювало близько 20 фахівців ДСНС, залучили 5 одиниць техніки.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Пожежа сталася близько 16:00. На місці працюють рятувальники і декілька автівок швидкої допомоги. Про постраждалих поки невідомо. Приміщення мотель повністю в диму.
Причину загоряння вставновлюють експерти.
ОНОВЛЕНО
Станом на 18:10 у пресслужбі ДСНС у Волинській області повідомили, що пожежу у мотелі "Лагуна" ліквідували. На місці події працювало близько 20 фахівців ДСНС, залучили 5 одиниць техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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