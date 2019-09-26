На волинській митниці затримали дві автівки, які незаконно перевозили з Польщі одяг





Відразу два випадки ввезення незадекларованого одягу виявили працівники митниці в пункті пропуску «Устилуг», - інформує Волинська митниця Держмитслужби.



Обидва автомобілі маркок Mercedes-benz Sprinter та Skoda Fabia рухаючись з Республіки Польща по смузі руху «зелений коридор» приховали від митного контролю одяг, в загальній кількості 188 одиниць, вартість якого оцінюється понад 100 тис. грн.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту «Володимир-Волинський» вилучили партію незадекларованого одягу.Відразу два випадки ввезення незадекларованого одягу виявили працівники митниці в пункті пропуску «Устилуг», - інформує Волинська митниця Держмитслужби.Обидва автомобілі маркок Mercedes-benz Sprinter та Skoda Fabia рухаючись з Республіки Польща по смузі руху «зелений коридор» приховали від митного контролю одяг, в загальній кількості 188 одиниць, вартість якого оцінюється понад 100 тис. грн.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії карає конфіскацією прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

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