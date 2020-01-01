Прогнози на спорт: як не портапити на шахраїв*





Перевірити, чи є прогнозист шахраєм, можна на порталі



Нічого принципово нового шахраї не пропонують. Зазвичай - це однотипні обіцянки, скопійовані один з одного, про прибуток у діапазоні від 50 до 100% за якийсь місяць. Це, звісно, приваблива пропозиція.



Такі шахраї зазвичай є непоганими психологами і навіть грамотними маркетологами, що засвоїли механізм реклами. Вони розробляють власні сайти і спочатку працюють на їхню непогану репутацію та популярність. Як тільки у них виходить досягти максимальної аудиторії і про сайт всі знають, шахраї забирають гроші і зникають з поля зору. Через невеликий проміжок часу вони повертаються під іншими іменами і лохотрон продовжується. Коли ж не виграє придбаний прогноз, розгніваний гравець зайде на сайт, але домен не зареєстрований.



Як працюють аферисти



Схема, за якою працюють шахраї, досить проста. Збирають база даних людей, які цікавляться певним питанням, та роблять розсилку. Вартість розсилки на численні адреси обходиться в середеьому в кілька десятків доларів.



У пошуковій системі можна знайти величезну кількість інформації при пошуку спортивних прогнозів. Навіть на запити про продаж інформації від інсайдерів пошук видає чималу кількість результатів.



Ціна отриманої інформації залежить від гаманця клієнта і важливості матчу і коливається в межах від від 100 до 2500 гривень. А щоб заробити на цьому задумі і повернути гроші за покупки, гравцеві буде потрібно укласти парі на суму від 300 до 10-15 тисяч гривень (дивлячись де).



Вся суть у тому, що якби існували люди, які продають гарантовані прогнози зі стовідсотковою ймовірністю на успіх, з підтвердженими результатами своїх пророцтв, то від охочих купити ці прогнози відбою б не було, а букмекери мали б колосальні щомісячні збитки. Але у реальності все не так. Букмекерські контори повідомляють про прибутки, а їхні клієнти замість зростання капіталу постійно йдуть в мінуси.



Шахраї, щоправда, ніколи не залишаються в програші. У них заробіток прямо пропорційний кількості наївних клієнтів, яких вдалося зацікавити. Для зміцнення довіри і віри в цінність придбаної інформації аферисти можуть надати безкоштовний тестовий прогноз. А в разі програшу платного прогнозу клієнт отримає інший задля компенсації, звичайно, безкоштовно.



Що ж в цьому поганого?



Практика говорить, що гравці, які купують прогнози, не мають ніякого постійного прибутку. А куплена інформацію неунікальна або максимально достовірна. Якби все це було правдою, а прогнози були б настільки вигідні, то навіщо хтось потрібен, навіщо витрачати свій дорогоцінний час, коли можна самому ставити і вигравати.



Гравцеві пропонують придбати за гроші прогноз, але попереджають про можливість програшу і подальшої компенсації. Безкоштовне люблять усі, тому і прогнози спочатку дають безкоштовно, до випадкового виграшу. Все, клієнт готовий платити ще. Тому, довіряючи шахраю, гравець буде продовжувати використовувати його вигадані прогнози і набивати чужі кишені своїми грошима.



У ті хвилини, коли вигадане пророкування дійсно відбувається, у клієнта може виникати видимість вдалої гри, хоча це всього лише самообман. З таким же успіхом і результатом він міг би і сам битися об заклад.



Мабуть, бажання придбати щось задарма перемагає в суперечці з незаперечними доказами і логічними висновками.



Чим схожі сайти аферистів



У афериста практично завжди придумане ім'я. Потрібно звертати увагу на профілі в соціальних мережах і форумах, наскільки вони старі. Якщо профілі свіжі - швидше за все перед вами шахраї. Аферисти не люблять витрачати гроші на дорогі сайти, їх влаштовують безкоштовні хостинги.



Висновок



Заробити на ставках можна без будь-якої допомоги. Для цього потрібно самому вчитися, тренуватися і розвивати отримані навики. Тільки так можна досягти якісного результату. Окрім того, можна відвідати портал





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато гравців букмекерських контор через якийсь час роблять висновок, що зробити точний прогноз, який, можливо, стане виграшним, можна тільки при наявності великої кількості інформації. Але існує одна проблема. Велика кількість гравців-початківців потрапляють в спритно розставлені сіті шахраїв, охочих заволодіти чужими грошима. Аферисти видають себе за професійних гравців і пропонують недорого придбати нібито корисну інформацію.Перевірити, чи є прогнозист шахраєм, можна на порталі TipLeader.com , який в автоматичному режимі збирає прогнози на спорт з усіх надійних джерел. Ви отримуєте повну історію прогнозів, а також статистику їхньої успішності. І якщо ви не знаходите свого прогнозиста на цьому сайті - подумайте, чи варто мати з ним справу.Нічого принципово нового шахраї не пропонують. Зазвичай - це однотипні обіцянки, скопійовані один з одного, про прибуток у діапазоні від 50 до 100% за якийсь місяць. Це, звісно, приваблива пропозиція.Такі шахраї зазвичай є непоганими психологами і навіть грамотними маркетологами, що засвоїли механізм реклами. Вони розробляють власні сайти і спочатку працюють на їхню непогану репутацію та популярність. Як тільки у них виходить досягти максимальної аудиторії і про сайт всі знають, шахраї забирають гроші і зникають з поля зору. Через невеликий проміжок часу вони повертаються під іншими іменами і лохотрон продовжується. Коли ж не виграє придбаний прогноз, розгніваний гравець зайде на сайт, але домен не зареєстрований.Як працюють аферистиСхема, за якою працюють шахраї, досить проста. Збирають база даних людей, які цікавляться певним питанням, та роблять розсилку. Вартість розсилки на численні адреси обходиться в середеьому в кілька десятків доларів.У пошуковій системі можна знайти величезну кількість інформації при пошуку спортивних прогнозів. Навіть на запити про продаж інформації від інсайдерів пошук видає чималу кількість результатів.Ціна отриманої інформації залежить від гаманця клієнта і важливості матчу і коливається в межах від від 100 до 2500 гривень. А щоб заробити на цьому задумі і повернути гроші за покупки, гравцеві буде потрібно укласти парі на суму від 300 до 10-15 тисяч гривень (дивлячись де).Вся суть у тому, що якби існували люди, які продають гарантовані прогнози зі стовідсотковою ймовірністю на успіх, з підтвердженими результатами своїх пророцтв, то від охочих купити ці прогнози відбою б не було, а букмекери мали б колосальні щомісячні збитки. Але у реальності все не так. Букмекерські контори повідомляють про прибутки, а їхні клієнти замість зростання капіталу постійно йдуть в мінуси.Шахраї, щоправда, ніколи не залишаються в програші. У них заробіток прямо пропорційний кількості наївних клієнтів, яких вдалося зацікавити. Для зміцнення довіри і віри в цінність придбаної інформації аферисти можуть надати безкоштовний тестовий прогноз. А в разі програшу платного прогнозу клієнт отримає інший задля компенсації, звичайно, безкоштовно.Що ж в цьому поганого?Практика говорить, що гравці, які купують прогнози, не мають ніякого постійного прибутку. А куплена інформацію неунікальна або максимально достовірна. Якби все це було правдою, а прогнози були б настільки вигідні, то навіщо хтось потрібен, навіщо витрачати свій дорогоцінний час, коли можна самому ставити і вигравати.Гравцеві пропонують придбати за гроші прогноз, але попереджають про можливість програшу і подальшої компенсації. Безкоштовне люблять усі, тому і прогнози спочатку дають безкоштовно, до випадкового виграшу. Все, клієнт готовий платити ще. Тому, довіряючи шахраю, гравець буде продовжувати використовувати його вигадані прогнози і набивати чужі кишені своїми грошима.У ті хвилини, коли вигадане пророкування дійсно відбувається, у клієнта може виникати видимість вдалої гри, хоча це всього лише самообман. З таким же успіхом і результатом він міг би і сам битися об заклад.Мабуть, бажання придбати щось задарма перемагає в суперечці з незаперечними доказами і логічними висновками.Чим схожі сайти аферистівУ афериста практично завжди придумане ім'я. Потрібно звертати увагу на профілі в соціальних мережах і форумах, наскільки вони старі. Якщо профілі свіжі - швидше за все перед вами шахраї. Аферисти не люблять витрачати гроші на дорогі сайти, їх влаштовують безкоштовні хостинги.ВисновокЗаробити на ставках можна без будь-якої допомоги. Для цього потрібно самому вчитися, тренуватися і розвивати отримані навики. Тільки так можна досягти якісного результату. Окрім того, можна відвідати портал TipLeader.com і вибрати собі прогнозиста на підставі статистики його прогнозів.

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