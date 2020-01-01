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У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет

У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет
У селі Жабка Ківерцівського району водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Автопригода сталася сьогодні, 6 лютого, внаслідок погодних умов. На місце події, ймовірно, очікують екіпаж патрульної поліції.

Деталі - згодом.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: аварія, погодні умови, Ківерцівський район
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