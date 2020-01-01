У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет





Про це



Автопригода сталася сьогодні, 6 лютого, внаслідок погодних умов. На місце події, ймовірно, очікують екіпаж патрульної поліції.



Деталі - згодом.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Жабка Ківерцівського району водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Автопригода сталася сьогодні, 6 лютого, внаслідок погодних умов. На місце події, ймовірно, очікують екіпаж патрульної поліції.Деталі - згодом.

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