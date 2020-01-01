У Ківерцівському районі через негоду Toyota злетіла у кювет
Сьогодні, 17:33
У селі Жабка Ківерцівського району водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Автопригода сталася сьогодні, 6 лютого, внаслідок погодних умов. На місце події, ймовірно, очікують екіпаж патрульної поліції.
Деталі - згодом.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Автопригода сталася сьогодні, 6 лютого, внаслідок погодних умов. На місце події, ймовірно, очікують екіпаж патрульної поліції.
Деталі - згодом.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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