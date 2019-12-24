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Судили волинянку, яка погано виховує та доглядає дітей

Судили волинянку, яка погано виховує та доглядає дітей
На Волині судили жінку, яка погано доглядає за своїми неповнолітніми дітьми.

Слухання справи відбулось 30 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що підсудна повторно впродовж року після накладення адмінстягнення не виконує передбачені законодавством обов'язки щодо забезпечення необхідних умов життя, виховання та догляду своїх неповнолітніх дітей.

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.

Суддя постановив визнати обвинувачену винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також жінка заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: діти, суд, волинянка
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