Судили волинянку, яка погано виховує та доглядає дітей





Слухання справи відбулось 30 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише



Зазначається, що підсудна повторно впродовж року після накладення адмінстягнення не виконує передбачені законодавством обов'язки щодо забезпечення необхідних умов життя, виховання та догляду своїх неповнолітніх дітей.



У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.



Суддя постановив визнати обвинувачену винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також жінка заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.



Головне фото – ілюстративне.

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