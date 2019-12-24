Судили волинянку, яка погано виховує та доглядає дітей
Сьогодні, 17:44
На Волині судили жінку, яка погано доглядає за своїми неповнолітніми дітьми.
Слухання справи відбулось 30 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що підсудна повторно впродовж року після накладення адмінстягнення не виконує передбачені законодавством обов'язки щодо забезпечення необхідних умов життя, виховання та догляду своїх неповнолітніх дітей.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати обвинувачену винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також жінка заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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Слухання справи відбулось 30 січня. Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Рожище.
Зазначається, що підсудна повторно впродовж року після накладення адмінстягнення не виконує передбачені законодавством обов'язки щодо забезпечення необхідних умов життя, виховання та догляду своїх неповнолітніх дітей.
У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю та щиро розкаялася у вчиненому.
Суддя постановив визнати обвинувачену винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 Адміністративного кодексу та накласти адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також жінка заплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 420 гривень.
Головне фото – ілюстративне.
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