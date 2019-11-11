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Під Луцьком ліквідували пожежу у мотелі «Лагуна». ФОТО. ВІДЕО

Під Луцьком ліквідували пожежу у мотелі «Лагуна». ФОТО. ВІДЕО
У селі Липини ліквідували пожежу у мотелі "Лагуна", що на вулиці Окружна, 32а.

Про це у Facebook повідомив речник ДСНС у Волинській області Володимир Несторов.

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого, близько 16 години на вулиці Окружна, 32а загорівся мотель.

Повідомлення про пожежу надійшло о 15:36. Рятувальники 1-ї, 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин та Оперативно-координаційного центру Управління ДСНС у Волинській області ліквідували пожежу о 16:17 годині.

Працювало близько 20 фахівців ДСНС, залучили 5 одиниць техніки. Причину пожежі встановлюють.

Постраждалих немає.



Під Луцьком ліквідували пожежу у мотелі «Лагуна». ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком ліквідували пожежу у мотелі «Лагуна». ФОТО. ВІДЕО
Під Луцьком ліквідували пожежу у мотелі «Лагуна». ФОТО. ВІДЕО



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Теги: пожежа, мотель, ліквідовано, Луцький район
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