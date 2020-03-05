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Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*

Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Самореалізація дитини, розкриття її внутрішньої свободи та розвиток критичного мислення через такий предмет як «Вступ у філософію», практичний досвід в умовах нетрадиційної освітньої програми через фізико-хімічні лабораторні студії, а також фінансова грамотність, театральне мистецтво, вступ у програмування, арт-терапія, поглиблене вивчення іноземних мов (англійської та польської), дитяча хореографія та багато іншого. Приватний заклад освіти «Альтернативна школа «Портал» оголошує набір учнів 1-3 класів на 2020-2021 навчальний рік, а також класи підготовки до школи (preschool).
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*

Приміщення школи знаходиться у самісінькому центрі міста та має ряд переваг: обмежений доступ, зовнішній та внутрішній дворики, сучасна техніка, окрім навчальних відповідно обладнаних кімнат, є ігрова кімната, спортзал, кімната прийому їжі, камінна зала. А ще тут класична музика замість дзвінків, екологічні матраци для відпочинку, викладачі - кандидати наук. І це далеко не весь перелік переваг школи.
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*

Засновниця школи Інна Козак запрошує батьків на зустрічі, де буде розповідати про конкретні програми, представляти команду тренерів та педагогів, про найкращі практики проробленої роботи. До слова, школа працює з жовтня, 2019 року за напрямком preschool.
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*

Зауважимо, що розпорядженням голови Волинської ОДА школа отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності.

Фотозвіти, які показують роботу школи, можна переглянути за посиланням https://m.facebook.com/portal.school/

Місце проведення зустрічей: приміщення школи (Градний узвіз, 5).

Дати проведення: 19.02, 26.02 та 05.03.2020.

Початок: о 18.30.

Реєстрація на зустрічі за телефонами: 0994427554, 0973097972.
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*
Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*



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Теги: Альтернативна школа, освіта, приватна школа Портал
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