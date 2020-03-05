Ліцензована приватна школа «Портал» оголошує набір на навчальний 2020-2021 рік*

«Альтернативна школа «Портал» оголошує набір учнів 1-3 класів на 2020-2021 навчальний рік, а також класи підготовки до школи (preschool).



Приміщення школи знаходиться у самісінькому центрі міста та має ряд переваг: обмежений доступ, зовнішній та внутрішній дворики, сучасна техніка, окрім навчальних відповідно обладнаних кімнат, є ігрова кімната, спортзал, кімната прийому їжі, камінна зала. А ще тут класична музика замість дзвінків, екологічні матраци для відпочинку, викладачі - кандидати наук. І це далеко не весь перелік переваг школи.



Засновниця школи Інна Козак запрошує батьків на зустрічі, де буде розповідати про конкретні програми, представляти команду тренерів та педагогів, про найкращі практики проробленої роботи. До слова, школа працює з жовтня, 2019 року за напрямком preschool.



Зауважимо, що розпорядженням голови Волинської ОДА школа отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності.



Фотозвіти, які показують роботу школи, можна переглянути за посиланням



Місце проведення зустрічей: приміщення школи (Градний узвіз, 5).



Дати проведення: 19.02, 26.02 та 05.03.2020.



Початок: о 18.30.



Реєстрація на зустрічі за телефонами: 0994427554, 0973097972.







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