Лісівники Волині за минулий рік відремонтували майже 300 кілометрів доріг





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Враховуючи той фактор, що розвиток мережі сполучення носить не лише лісівничий, екологічний та економічний характер, а й виконує важливу соціальну функцію – позитивно впливає на розвиток інфраструктури населених пунктів, сприяє життєдіяльності місцевих громад, що проживають на лісових територіях, скорочує віддалі між містами та селами, забезпечує цілорічний надійний транспортний зв’язок, значно понижує навантаження на основні магістралі області, щороку силами лісівників прокладаються нові шляхи сполучення через лісові масиви.



За останні 10 років лісівниками Волині збудували понад 600 км сучасних добротних лісових доріг, 40 відсотків яких облаштували щебеневим покриттям.



Щорічно на розвиток і покращення лісотранспортної мережі витрачається до двох десятків млн грн (у 2019-му – понад 15 млн грн).



"Вибір об’єктів, узгодження обсягів робіт, пов’язаних із фінансуванням, ремонтом, реконструкцією та будівництвом лісових доріг узгоджується з органами місцевого самоврядування. Безпосередню участь лісогосподарських підприємств у фінансуванні робіт, пов’язаних із утриманням доріг загального користування у належному стані, засвідчує і попенна плата за використання лісових ресурсів у місцеві бюджети. Це мільйони гривень", – наголошує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко.



Зокрема кожна селищна рада та ОТГ чітко знає суму, яку вносить держлісгосп, і в свою чергу зобов’язані частину цих коштів витрачати на утримання доріг у належному стані.



Також вагома частина коштів підприємств, а це також мільйонні вкладення, вноситься у вигляді податку за придбане ПММ (дорожній фонд).



З ініціативи управління керівники лісогосподарських підприємств проводять зустрічі із громадами ОТГ та селищних рад, складають відповідні протоколи, де визначають строки, обсяги робіт, які необхідно провести на ділянках доріг, якими проводиться вивезення лісопродукції.



Щороку, згідно з узагальненими даними, лісівники Волині проводять грейдерування понад 400 км доріг. На окремих ділянках роблять підсипку щебенем або баластом.



Задля вирішення питання покращення доріг облуправління підписало меморандум про співпрацю з Волинською ОДА, який передбачає залучення зацікавлених сторін та громадянського суспільства до процесу розвитку дорожньої інфраструктури і вважає його одним із пріоритетних напрямків спільної роботи.



У країнах Євросоюзу на тисячу гектарів лісових насаджень експлуатується 55-65 кілометрів лісових доріг, в Україні – 7-8 кілометрів, на Волині – 12 кілометрів. Проблема розвитку транспортної мережі лісових доріг в країнах ЄС вирішується державою, в Україні ці функції покладено на плечі постійних лісокористувачів».



Щонайперше державні підприємства Волинського ОУЛМГ приділяють увагу розвитку саме лісової інфраструктури.



"Ці дороги збудовано з системою водовідведення, влаштуванням куветів, мостів, шлюзів, пожежних водойм, сіток проміжних складів лісопродукції. Незважаючи на певні проблеми на ринку деревини, вже безпосередньо у 2019 році збудовано 52,5 км, облаштовано 40 км дорожнього полотна. Також особлива увага у цей період акцентувалася на належному утриманні та проведенні ремонту існуючої мережі лісових доріг – а це 264,5 км", – розповідає Олександр Рибчинський, який безпосередньо відповідає за цю ділянку роботи.



Звісно, лісові дороги щонайперше використовуються для догляду та охорони за лісом, вивезення стиглої деревини. У лісівників є навіть такий вислів: «Ліс возять не машини, а дороги». Але сьогодні лісові дороги ще й служать громадам, допомагаючи їм розвиватися.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого року лісогосподарські підприємці Волині здали в експлуатацію 52,5 кілометрів доріг, облаштували 40 кілометрів дорожнього полотна, провели утримання та ремонт 264,5 кілометрів існуючих лісових шляхів сполучення.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ. Враховуючи той фактор, що розвиток мережі сполучення носить не лише лісівничий, екологічний та економічний характер, а й виконує важливу соціальну функцію – позитивно впливає на розвиток інфраструктури населених пунктів, сприяє життєдіяльності місцевих громад, що проживають на лісових територіях, скорочує віддалі між містами та селами, забезпечує цілорічний надійний транспортний зв’язок, значно понижує навантаження на основні магістралі області, щороку силами лісівників прокладаються нові шляхи сполучення через лісові масиви.За останні 10 років лісівниками Волині збудували понад 600 км сучасних добротних лісових доріг, 40 відсотків яких облаштували щебеневим покриттям.Щорічно на розвиток і покращення лісотранспортної мережі витрачається до двох десятків млн грн (у 2019-му – понад 15 млн грн)."Вибір об’єктів, узгодження обсягів робіт, пов’язаних із фінансуванням, ремонтом, реконструкцією та будівництвом лісових доріг узгоджується з органами місцевого самоврядування. Безпосередню участь лісогосподарських підприємств у фінансуванні робіт, пов’язаних із утриманням доріг загального користування у належному стані, засвідчує і попенна плата за використання лісових ресурсів у місцеві бюджети. Це мільйони гривень", – наголошує начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко.Зокрема кожна селищна рада та ОТГ чітко знає суму, яку вносить держлісгосп, і в свою чергу зобов’язані частину цих коштів витрачати на утримання доріг у належному стані.Також вагома частина коштів підприємств, а це також мільйонні вкладення, вноситься у вигляді податку за придбане ПММ (дорожній фонд).З ініціативи управління керівники лісогосподарських підприємств проводять зустрічі із громадами ОТГ та селищних рад, складають відповідні протоколи, де визначають строки, обсяги робіт, які необхідно провести на ділянках доріг, якими проводиться вивезення лісопродукції.Щороку, згідно з узагальненими даними, лісівники Волині проводять грейдерування понад 400 км доріг. На окремих ділянках роблять підсипку щебенем або баластом.Задля вирішення питання покращення доріг облуправління підписало меморандум про співпрацю з Волинською ОДА, який передбачає залучення зацікавлених сторін та громадянського суспільства до процесу розвитку дорожньої інфраструктури і вважає його одним із пріоритетних напрямків спільної роботи.У країнах Євросоюзу на тисячу гектарів лісових насаджень експлуатується 55-65 кілометрів лісових доріг, в Україні – 7-8 кілометрів, на Волині – 12 кілометрів. Проблема розвитку транспортної мережі лісових доріг в країнах ЄС вирішується державою, в Україні ці функції покладено на плечі постійних лісокористувачів».Щонайперше державні підприємства Волинського ОУЛМГ приділяють увагу розвитку саме лісової інфраструктури."Ці дороги збудовано з системою водовідведення, влаштуванням куветів, мостів, шлюзів, пожежних водойм, сіток проміжних складів лісопродукції. Незважаючи на певні проблеми на ринку деревини, вже безпосередньо у 2019 році збудовано 52,5 км, облаштовано 40 км дорожнього полотна. Також особлива увага у цей період акцентувалася на належному утриманні та проведенні ремонту існуючої мережі лісових доріг – а це 264,5 км", – розповідає, який безпосередньо відповідає за цю ділянку роботи.Звісно, лісові дороги щонайперше використовуються для догляду та охорони за лісом, вивезення стиглої деревини. У лісівників є навіть такий вислів: «Ліс возять не машини, а дороги». Але сьогодні лісові дороги ще й служать громадам, допомагаючи їм розвиватися.

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