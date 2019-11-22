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У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО

У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, «винагорода» у сумі 5 тисяч доларів призначалася за сприяння у працевлаштуванні в структурний підрозділ Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого та інших причетних осіб. Також слідство встановлює факт приналежності фігуранта до підрозділів контррозвідки Служби безпеки України та можливої причетності працівників Управління СБУ у Волинській області до вчинення злочину.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України. Оперативний супровід - Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО
У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО




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Теги: ДБР, Луцьк, хабар, СБУ
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Коментарі 1
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