У Луцьку «контррозвідника» СБУ зловили на хабарі у декілька тисяч доларів. ФОТО





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За попередньою інформацією, «винагорода» у сумі 5 тисяч доларів призначалася за сприяння у працевлаштуванні в структурний підрозділ Управління Служби безпеки України у Волинській області.



Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого та інших причетних осіб. Також слідство встановлює факт приналежності фігуранта до підрозділів контррозвідки Служби безпеки України та можливої причетності працівників Управління СБУ у Волинській області до вчинення злочину.



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України. Оперативний супровід - Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди в сумі 5 тисяч доларів США затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За попередньою інформацією, «винагорода» у сумі 5 тисяч доларів призначалася за сприяння у працевлаштуванні в структурний підрозділ Управління Служби безпеки України у Волинській області.Наразі тривають обшуки за місцем проживання затриманого та інших причетних осіб. Також слідство встановлює факт приналежності фігуранта до підрозділів контррозвідки Служби безпеки України та можливої причетності працівників Управління СБУ у Волинській області до вчинення злочину.Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луцького гарнізону Західного регіону України. Оперативний супровід - Головне управління внутрішньої безпеки СБУ.

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