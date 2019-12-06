Волинський університет співпрацюватиме з міжнародною компанією

Луцький національний політехнічний університет співпрацюватиме зміжнародною компанією Egis.Ректор ЛНТУпровів робочу зустріч із представником компанії Egis Ukraina. У ході перемовин сторони заключили меморандум про співпрацю із провідною міжнародною інжиніринговою організацією та домовилися про реалізацію проектів з енергоефективності ЗВО, що отримують фінансову підтримку від Європейського інвестиційного банку, - пише прес-служба університету.До слова, Egis – це міжнародна група, яка пропонує послуги інжинірингу, проектного структурування та експлуатації. У 1996 компанія створила український філіал Egis Ukraina, основним завданням якого є розвитку бізнесу та реалізація проектів в Україні в сферах автомобільних доріг та автомагістралей, водних ресурсів, навколишнього середовища та енергетики, портів та внутрішніх водних шляхів, авіації, міського планування та розвитку, житлово-комунального господарства, міського громадського транспорту, а також великих будівельних проектів.Так, сторони підписали лист про співпрацю, де зобов’язалися надавати двосторонню підтримку та створення в подальшому дорожньої карти ефективного консорціуму. Також новостворені партнери обговорили межі подальшої взаємодії, перспективу напрацювання спільних проектів, проведення науково-навчальних заходів та можливість проходження практики студентами Луцького НТУ у компанії Egis Ukraina із варіантами подальшого працевлаштування.Тож, після підписання угоди ректор Петро Савчук та Максим Свірський подякували одне одному за плідну зустріч та, на знак уваги, обмінялися брендовою продукцією своїх організацій.