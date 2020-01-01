На Львівщині чоловік хотів поїхати до Польщі за паспортом брата-близнюка

У Львівській області чоловік хотів скористатися паспортом брата-близнюка, щоб потрапити до Польщі.Інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між особою пред'явника і фотографією в документі, - пише Кореспондент, посилаючись на ДПСУ."У пункті пропуску Шегині прикордонники затримали нашого співвітчизника, який видавав себе за іншу людину. Щоб потрапити до Польщі, чоловік хотів схитрувати, адже сподівався скористатися паспортом свого брата-близнюка. І хоча близнюки мають бути схожі, як дві краплі води, інспектору з перевірки документів все ж вдалося знайти відмінності між обличчям пред'явника і фотографією в документі", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що 28-річний житель Кривого Рогу пояснив, що вирішив поїхати за кордон за паспортом брата, так як не мав документа. Порушника через кордон не пропустили, а паспорт вилучили.