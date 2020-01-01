«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 22:40
В обласному центрі Волині сталося займання контакної тролейбусної мережі.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Займання сталося ввечері у четвер, 6 лютого, на кільці поблизу Північного ринку.
За словами очевидців, стався сильний спалах, схожий на салют.
Станом на 22:20 на місце події приїхали рятувальники та ремонтники.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Займання сталося ввечері у четвер, 6 лютого, на кільці поблизу Північного ринку.
За словами очевидців, стався сильний спалах, схожий на салют.
Станом на 22:20 на місце події приїхали рятувальники та ремонтники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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