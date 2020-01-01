«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Займання сталося ввечері у четвер, 6 лютого, на кільці поблизу Північного ринку.



За словами очевидців, стався сильний спалах, схожий на салют.



Станом на 22:20 на місце події приїхали рятувальники та ремонтники.





















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