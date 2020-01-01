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«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО

«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталося займання контакної тролейбусної мережі.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Займання сталося ввечері у четвер, 6 лютого, на кільці поблизу Північного ринку.

За словами очевидців, стався сильний спалах, схожий на салют.

Станом на 22:20 на місце події приїхали рятувальники та ремонтники.
«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО
«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО
«Сильний спалах, як салют»: у Луцьку біля ринку горіла тролейбусна лінія. ФОТО, ВІДЕО










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Теги: Луцьк
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