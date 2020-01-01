Пустовіт зробив заяву щодо Старого ринку

Секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт звернувся до лучан стосовно ситуації, яка виникла навколо Центрального ринку.Звернення опублікували на сайті Луцької міської ради.Григорій Пустовіт зазначив, що питання перенесення Старого ринку назріло давно і його підтримує абсолютна більшість луцької громади, які хочуть бачити площу перед Замком Любарта гарною, доглянутою, туристично привабливою територією."Рішення про перенесення частини ринку прийняте депутатами міської ради, відповідно до якого 4 лютого були розпочаті демонтажні роботи контейнерів, договори з власниками яких розірвані, та контейнерів, які давно стоять без будь-яких дозвільних документів. Ці роботи завершити не вдалося у зв'язку з свавіллям базарників та невідомих осіб, які трощили техніку, наносили тілесні ушкодження працівникам муніципальної варти та іншим особам", - сказав виконувач обов`язків міського голови.Також Григорій Пустовіт повідомив, що у внутрішній переписці у групі Вайбер, яку надав один із підприємців, були заклики до вчинення незаконних дій, зокрема, використання викруток, цвяхів, сльозогінного газу, бензину та коктейлів Молотова.Крім того, за словами секретаря Луцькради, підприємці протизаконно заблокували рух транспорту вулицею Богдана Хмельницького, роботу виконавчого комітету та виконавчих органів міської ради.Григорій Пустовіт наголосив, що 6 лютого в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрували пропозицію щодо ліквідації зі Старого ринку торгових контейнерів, встановлених всупереч закону, яка в рекордний строк набрала необхідну кількість голосів."Тож кілька сотень базарників, які незаконно знаходяться на земельній ділянці, не будуть шантажувати лучан та створювати перешкоди в розвитку нашого міста. Звертаюсь до більш як двохсоттисячної громади за підтримкою у нашому прагненні перенести Старий ринок та здійснити належний благоустрій цієї території", - сказав в.о мера Луцька.Разом з тим він попросив Управління Служби безпеки України у Волинській області відреагувати на відкриті погрози підприємців спалити автомобілі першому заступнику міського головита членам виконавчого комітету, заклики брати легкозаймисті речовини, викрутки, сльозогінний газ для чергування на ринку та притягнути до відповідальності винуватих."Окрім цього, звертаюсь до органів поліції не покривати незаконні дії базарників, частина з яких не зареєстровані як фізичні особи-підприємці і самовільно знаходяться на земельній ділянці комунальної власності, та дати можливість завершити демонтаж. Не дивлячись на шантаж та погрози зі сторони базарників, демонтажні роботи на Старому ринку будуть продовжені", - підсумував Пустовіт.