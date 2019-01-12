В Канаді з рейок зійшли 30 вагонів з нафтою

У Канаді зійшов з рейок і загорівся поїзд, який перевозив нафту.Інцидент стався в провінції Саскачеван на півдні країни. За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, потім стався вибух, внаслідок якого почалася сильна пожежа. Про це повідомляє "Газета ua".Інформацію про аварію підтвердило управління транспортної безпеки. Поїзд, який прямував на схід країни і перевозив нафту, зійшов з рейок, приблизно, за два з половиною кілометри на схід від села Гернсі.Правоохоронці закрили прилеглу трасу в обох напрямках. Також були евакуйовані жителі найближчих населених пунктів. Зараз на місці працюють пожежники і співробітники аварійно-рятувальних служб.Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.