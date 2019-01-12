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В Канаді з рейок зійшли 30 вагонів з нафтою

В Канаді з рейок зійшли 30 вагонів з нафтою
У Канаді зійшов з рейок і загорівся поїзд, який перевозив нафту.

Інцидент стався в провінції Саскачеван на півдні країни. За словами очевидців, з рейок зійшли 25-30 вагонів, потім стався вибух, внаслідок якого почалася сильна пожежа. Про це повідомляє "Газета ua".

Інформацію про аварію підтвердило управління транспортної безпеки. Поїзд, який прямував на схід країни і перевозив нафту, зійшов з рейок, приблизно, за два з половиною кілометри на схід від села Гернсі.

Правоохоронці закрили прилеглу трасу в обох напрямках. Також були евакуйовані жителі найближчих населених пунктів. Зараз на місці працюють пожежники і співробітники аварійно-рятувальних служб.

Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляють.

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Теги: аварія, Канада
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