На Житомирщині черниця нелегальні перевозила церковні стародруки
Сьогодні, 01:13
На Житомирщині, в пункті пропуску “Овруч”, виявили релігійні стародруки, які 82-річна громадянка Росії перевозила в особистих речах не задекларувавши на українському кордоні.
Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
“Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки”, — йдеться у повідомленні.
Так, працівники митного поста “Овруч” Київської митниці Держмитслужби вилучили книги “О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго” 1892 року видання, “Добротолюбіе в русском переводе” 1895 року видання, “Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского” 1903 року видання, “Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго” 1905 року.
“Незаконно переміщувала їх 82-річна жінка-черниця, яка подорожувала автомобілем „Infiniti JX 35“, за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обоє вони є громадянами РФ і прямували до України”, — додають у Держмитслужбі.
Зазначається, що в результаті перевірки духовні стародруки виявили в багажнику авто серед особистих речей, що належали громадянці. Книги не були заявлені митникам жодним чином — ні усно, ні в декларації, хоча це передбачено митним законодавством.
“Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, що на Житомирщині виявили контрабанду книг з Росії.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.
“Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки”, — йдеться у повідомленні.
Так, працівники митного поста “Овруч” Київської митниці Держмитслужби вилучили книги “О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго” 1892 року видання, “Добротолюбіе в русском переводе” 1895 року видання, “Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского” 1903 року видання, “Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго” 1905 року.
“Незаконно переміщувала їх 82-річна жінка-черниця, яка подорожувала автомобілем „Infiniti JX 35“, за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обоє вони є громадянами РФ і прямували до України”, — додають у Держмитслужбі.
Зазначається, що в результаті перевірки духовні стародруки виявили в багажнику авто серед особистих речей, що належали громадянці. Книги не були заявлені митникам жодним чином — ні усно, ні в декларації, хоча це передбачено митним законодавством.
“Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей”, — повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, що на Житомирщині виявили контрабанду книг з Росії.
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