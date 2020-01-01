На Житомирщині черниця нелегально перевозила церковні стародруки





Про це повідомляє



“Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки”, — йдеться у повідомленні.



Так, працівники митного поста “Овруч” Київської митниці Держмитслужби вилучили книги “О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго” 1892 року видання, “Добротолюбіе в русском переводе” 1895 року видання, “Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского” 1903 року видання, “Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго” 1905 року.



“Незаконно переміщувала їх 82-річна жінка-черниця, яка подорожувала автомобілем „Infiniti JX 35“, за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обоє вони є громадянами РФ і прямували до України”, — додають у Держмитслужбі.



Зазначається, що в результаті перевірки духовні стародруки виявили в багажнику авто серед особистих речей, що належали громадянці. Книги не були заявлені митникам жодним чином — ні усно, ні в декларації, хоча це передбачено митним законодавством.



“Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей”, — повідомили у пресслужбі.



Нагадаємо, що на Житомирщині виявили контрабанду книг з Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Житомирщині, в пункті пропуску “Овруч”, виявили релігійні стародруки, які 82-річна громадянка Росії перевозила в особистих речах не задекларувавши на українському кордоні.Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.“Представниця ортодоксального російського духовенства незаконно перевозила релігійні стародруки”, — йдеться у повідомленні.Так, працівники митного поста “Овруч” Київської митниці Держмитслужби вилучили книги “О дъвствъ святого отца нашего Іоанна Златоустаго архіепископа Константинопольскаго” 1892 року видання, “Добротолюбіе в русском переводе” 1895 року видання, “Житія святыхъ. Изложенные по руководству четьихъ-миней Св. Димитрія Ростовского” 1903 року видання, “Пути провидънія. Повъсть изъ временъ Константина Великаго” 1905 року.“Незаконно переміщувала їх 82-річна жінка-черниця, яка подорожувала автомобілем „Infiniti JX 35“, за кермом якого був молодий чоловік, який, схоже, також є церковним служителем. Обоє вони є громадянами РФ і прямували до України”, — додають у Держмитслужбі.Зазначається, що в результаті перевірки духовні стародруки виявили в багажнику авто серед особистих речей, що належали громадянці. Книги не були заявлені митникам жодним чином — ні усно, ні в декларації, хоча це передбачено митним законодавством.“Складено протокол про порушення митних правил за ст.472 Митного кодексу України. Подальша експертиза встановить чи належить вилучена література до культурних цінностей”, — повідомили у пресслужбі.Нагадаємо, що на Житомирщині виявили контрабанду книг з Росії.

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