На Волині атовці та учасники ООС отримали майже 600 земельних ділянок

У 2019 році учасники АТО та ООС отримали 599 земельних ділянокУ Головному управлінні Держгеокадастру Волинськоїобласті повідомляють, що у 2019 році надійшло 1052 заяви щодо отримання земельних ділянок від учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців.Відтак, надали 545 дозволів на розроблення документації ізземлеустрою на площу 897,5 га. Для ведення особистого селянськогогосподарства – 462 дозволи на площу 888,6 га, для ведення садівництва – 65 дозволів на площу 7,4 га, для індивідуального дачного будівництва – 18 дозволів на площу 1,4 га.Упродовж року волинські бійці та члени їх родин безпосередньо увласність отримали 599 наділів загальною площею 965,7 га. Для ведення особистого селянського господарства – 503 ділянки (955,3 га), для ведення садівництва – 95 (10,3 га), для індивідуального дачного будівництва – 1 ділянка площею 0,1 га.