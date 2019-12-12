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На Волині атовці та учасники ООС отримали майже 600 земельних ділянок

На Волині атовці та учасники ООС отримали майже 600 земельних ділянок
У 2019 році учасники АТО та ООС отримали 599 земельних ділянок

У Головному управлінні Держгеокадастру Волинської
області повідомляють, що у 2019 році надійшло 1052 заяви щодо отримання земельних ділянок від учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Відтак, надали 545 дозволів на розроблення документації із
землеустрою на площу 897,5 га. Для ведення особистого селянського
господарства – 462 дозволи на площу 888,6 га, для ведення садівництва – 65 дозволів на площу 7,4 га, для індивідуального дачного будівництва – 18 дозволів на площу 1,4 га.

Упродовж року волинські бійці та члени їх родин безпосередньо у
власність отримали 599 наділів загальною площею 965,7 га. Для ведення особистого селянського господарства – 503 ділянки (955,3 га), для ведення садівництва – 95 (10,3 га), для індивідуального дачного будівництва – 1 ділянка площею 0,1 га.

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Теги: Луцьк, земля, АТО, ООС
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