У Луцьку визначать найсильніших важкоатлетів
Сьогодні, 02:34
У Луцьку визначать найсильнішого важкоатлета.
Змагання відбудуться 14 лютого, в День закоханих
Організатори запрошують важкоатлетів взяти участь у Кубку області з важкої атлетики, серед чоловіків та жінок.
Змагання відбудуться на базі залу КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос», на вулиці Писаревського, 3 у Луцьку і розпочнуться об 11:00.
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Змагання відбудуться 14 лютого, в День закоханих
Організатори запрошують важкоатлетів взяти участь у Кубку області з важкої атлетики, серед чоловіків та жінок.
Змагання відбудуться на базі залу КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос», на вулиці Писаревського, 3 у Луцьку і розпочнуться об 11:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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