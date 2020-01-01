У Луцьку визначать найсильніших важкоатлетів





Змагання відбудуться 14 лютого, в День закоханих



Організатори запрошують важкоатлетів взяти участь у Кубку області з важкої атлетики, серед чоловіків та жінок.



Змагання відбудуться на базі залу КЗ «Волинська обласна ДЮСШ «Колос», на вулиці Писаревського, 3 у Луцьку і розпочнуться об 11:00.

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