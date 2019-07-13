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У «Слузі народу» вважають, що земельне питання загальмує проведення інших реформ

У «Слузі народу» вважають, що земельне питання загальмує проведення інших реформ
Лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, - пише Главком.

«Це п'ять пленарних тижнів, тобто два місяці. Але якщо ми будемо продовжувати на півтори-дві години в день, як ми сьогодні зробили, ми фактично півтора-два тижні економимо. Це три пленарні тижні. Думаю, це прийнятно», - сказав він.

Корнієнко визнав, що розгляд закону загальмує проведення інших реформ, «але ми знаємо, завдяки кому».

Як відомо, сьогодні Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Слуга народу, реформи, Україна
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