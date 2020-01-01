В Україні пропонують заборонити музику в маршрутках
Сьогодні, 06:14
В Україні пропонують заборонити будь-яку музику чи фільми у пасажирських автобусах.
Оскільки трансляція аудіо чи відео може заважати і водіям, і тим, хто за кермом транспорту, такий законопроект ініціювала низка депутатів Верховної Ради, - пише 12 канал.
Спонукав створенню такого законопроекту нещодавній автобусний конфлікт на маршруті “Львів – Запоріжжя”. Двоє дівчат-волонтерок їхали з Луцька, із похорону побратима та хлопця однієї з них Ярини Чорногуз. Водій увімкнув в салоні російський серіал. Це обурило дівчат і вони попросили водія вимкнути його.
Той же навідріз відмовився. Не підтримали позицію волонтерок й інші пасажири. Тож госпітальєрки покинули автобус вночі на рівненській трасі. До Києва вони добиралися попутками. Така поведінка шофера обурила багатьох.
Хоча, загалом, лучани не проти музики в транспорті, але вважають, що вона має бути не надто голосною і нейтральною.
У луцьких маршрутках це питання врегульовано з 2018-го року. У громадському транспорті заборонена будь-яка музика. Це прописано в обов’язках і водія, і пасажирів.
Одна з причин – через музику не буде чутно озвучення зупинок, яке також, згідно з рішенням міськради, є обов’язковим в маршрутках.
Натомість на маршрутах, які курсують областю, таке явище, як музика чи фільми на весь салон, – часте. Якщо ж законопроект парламентарі таки ухвалять, то в салонах лунатиме тільки інформація про поїздку або ж музика, яка подобатиметься всім пасажирам.
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Оскільки трансляція аудіо чи відео може заважати і водіям, і тим, хто за кермом транспорту, такий законопроект ініціювала низка депутатів Верховної Ради, - пише 12 канал.
Спонукав створенню такого законопроекту нещодавній автобусний конфлікт на маршруті “Львів – Запоріжжя”. Двоє дівчат-волонтерок їхали з Луцька, із похорону побратима та хлопця однієї з них Ярини Чорногуз. Водій увімкнув в салоні російський серіал. Це обурило дівчат і вони попросили водія вимкнути його.
Той же навідріз відмовився. Не підтримали позицію волонтерок й інші пасажири. Тож госпітальєрки покинули автобус вночі на рівненській трасі. До Києва вони добиралися попутками. Така поведінка шофера обурила багатьох.
Хоча, загалом, лучани не проти музики в транспорті, але вважають, що вона має бути не надто голосною і нейтральною.
У луцьких маршрутках це питання врегульовано з 2018-го року. У громадському транспорті заборонена будь-яка музика. Це прописано в обов’язках і водія, і пасажирів.
Одна з причин – через музику не буде чутно озвучення зупинок, яке також, згідно з рішенням міськради, є обов’язковим в маршрутках.
Натомість на маршрутах, які курсують областю, таке явище, як музика чи фільми на весь салон, – часте. Якщо ж законопроект парламентарі таки ухвалять, то в салонах лунатиме тільки інформація про поїздку або ж музика, яка подобатиметься всім пасажирам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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