В Україні пропонують заборонити музику в маршрутках





Оскільки трансляція аудіо чи відео може заважати і водіям, і тим, хто за кермом транспорту, такий законопроект ініціювала низка депутатів Верховної Ради, - пише



Спонукав створенню такого законопроекту нещодавній автобусний конфлікт на маршруті “Львів – Запоріжжя”. Двоє дівчат-волонтерок їхали з Луцька, із похорону побратима та хлопця однієї з них Ярини Чорногуз. Водій увімкнув в салоні російський серіал. Це обурило дівчат і вони попросили водія вимкнути його.



Той же навідріз відмовився. Не підтримали позицію волонтерок й інші пасажири. Тож госпітальєрки покинули автобус вночі на рівненській трасі. До Києва вони добиралися попутками. Така поведінка шофера обурила багатьох.



Хоча, загалом, лучани не проти музики в транспорті, але вважають, що вона має бути не надто голосною і нейтральною.



У луцьких маршрутках це питання врегульовано з 2018-го року. У громадському транспорті заборонена будь-яка музика. Це прописано в обов’язках і водія, і пасажирів.



Одна з причин – через музику не буде чутно озвучення зупинок, яке також, згідно з рішенням міськради, є обов’язковим в маршрутках.



Натомість на маршрутах, які курсують областю, таке явище, як музика чи фільми на весь салон, – часте. Якщо ж законопроект парламентарі таки ухвалять, то в салонах лунатиме тільки інформація про поїздку або ж музика, яка подобатиметься всім пасажирам.





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