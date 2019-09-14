Українські актори обурились щодо російських серіалів на «1+1»





4 лютого "1+1" представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою, - пише



Відомі українські актори Римма Зюбіна, Соломія Вітвіцька та Роман Ясинський обурилися мовною політикою телеканалу "1+1".



У статті Телекритики "Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік" продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав".



За її спостереженнями, українська годиться лише для зйомок комедій, та й то тому, що "потрапивши у вир подій, глядачі просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт".



за словами Єремеєвої, «артистам поки ще важко працювати українською мовою».



«Це збільшує виробництво, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше», - заявляє серіальна продюсерка.



Генеральный продюсер "1+1", керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що "україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон".



Він пояснив, що у них на каналі передбачено "для продажу виробляти серіали російською мовою".



"Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали", - заявив Кривицький.



На такі заяви гостро відреагувала акторка та телеведуча Римма Зюбіна.



Вона назвала авторів статті "продажними і безпринципними рабами".



"Невже це все норма для свідомої людини - актора, режисера, продюсера? Невже все одно, аби гроші платили і в телевізорі показували?" - написала акторка.



Її підтримала відома телеведуча Соломія Вітвіцька.Ведуча зазначила, що її дивують закиди саме щодо мови.



"Мабуть, продюсери й керуються саме цифрами! Але виховувати і приваблювати до свого продукту варто саме якістю, а не російською", - вважає Вітвіцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька українських акторів висловили невдовлення щодо трансляції російськомовних серіалів на каналі «1+1».4 лютого "1+1" представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою, - пише Експресо Відомі українські акторитаобурилися мовною політикою телеканалу "1+1".У статті Телекритики "Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік" продюсерка серіалівзаявила, що для неї непросто "знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав".За її спостереженнями, українська годиться лише для зйомок комедій, та й то тому, що "потрапивши у вир подій, глядачі просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт".за словами Єремеєвої, «артистам поки ще важко працювати українською мовою».«Це збільшує виробництво, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше», - заявляє серіальна продюсерка.Генеральный продюсер "1+1", керівник "Телевізійного бізнесу" 1+1 mediaпідтримав свою колегу і додав, що "україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон".Він пояснив, що у них на каналі передбачено "для продажу виробляти серіали російською мовою"."Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали", - заявив Кривицький.На такі заяви гостро відреагувала акторка та телеведучаВона назвала авторів статті "продажними і безпринципними рабами"."Невже це все норма для свідомої людини - актора, режисера, продюсера? Невже все одно, аби гроші платили і в телевізорі показували?" - написала акторка.Її підтримала відома телеведуча.Ведуча зазначила, що її дивують закиди саме щодо мови."Мабуть, продюсери й керуються саме цифрами! Але виховувати і приваблювати до свого продукту варто саме якістю, а не російською", - вважає Вітвіцька.

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