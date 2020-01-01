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Курс валют у Луцьку на 7 лютого

Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24.438, а продаж – 24.768.

Євро при купівлі становить – 26.789, продажу – 27.311.

Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.445.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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