Курс валют у Луцьку на 7 лютого





Євро при купівлі становить – 26.789, продажу – 27.311.



Курс російського рубля: купівля – 0,346, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.919, продаж – 6.445.



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