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25 відсотків шкільних меню не відповідає нормам, – Держпродспоживслужба

25 відсотків шкільних меню не відповідає нормам, – Держпродспоживслужба
У ході здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, у тому числі за організацією харчування дітей, спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють аналіз складених у закладах загальної середньої освіти примірних двотижневих та щоденних меню.

Про це т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко заявила під час міжвідомчої наради з питань організації харчування в школах, – пише Урядовий портал.

Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їх узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей. Близько 20% примірних меню не були погоджені та направлені на доопрацювання. При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.

Як зауважила Ольга Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти.

Також за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.

У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%). Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.

Протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

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Теги: харчування, школа, Держпродспоживслужба
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