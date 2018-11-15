25 відсотків шкільних меню не відповідає нормам, – Держпродспоживслужба





Про це т. в. о. голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко заявила під час міжвідомчої наради з питань організації харчування в школах, – пише



Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їх узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей. Близько 20% примірних меню не були погоджені та направлені на доопрацювання. При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.



Як зауважила Ольга Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти.



Також за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.



У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%). Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.



Протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ході здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, у тому числі за організацією харчування дітей, спеціалісти Держпродспоживслужби здійснюють аналіз складених у закладах загальної середньої освіти примірних двотижневих та щоденних меню.Про це т. в. о. голови Держпродспоживслужбизаявила під час міжвідомчої наради з питань організації харчування в школах, – пише Урядовий портал Так, у 2019 році Держпродспоживслужба розглянула майже 13,5 тис. примірників двотижневого меню, які надаються організаторами харчування до територіальних органів Держпродспоживслужби для їх узгодження на предмет виконання норм натурального харчування дітей. Близько 20% примірних меню не були погоджені та направлені на доопрацювання. При цьому у рамках зазначеної роботи спеціалісти Держпродспоживслужби аналізували щоденні меню-розклади для харчування дітей у навчальних закладах. Усього було опрацьовано майже 8 тис. таких меню, із них у 25% виявлено порушення щодо виконання норм натурального харчування.Як зауважила Ольга Шевченко, недотримання перспективних меню в закладах освіти спричинене, зокрема, обмеженим асортиментом харчових продуктів у закладах освіти.Також за даними державного санітарного-епідеміологічного нагляду, торік у закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувались лише на 64-83%.У раціоні харчування дітей недостатньо молока, масла вершкового, сметани, сиру кисломолочного, яєць, фруктів, соків, овочів, риби, м’яса (виконання норм харчування з основних продуктів тваринного походження забезпечено лише на 40-60%). Калорійність добового раціону переважно забезпечується за рахунок продуктів з високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія), внаслідок чого не дотримується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи), що свідчить про нераціональне та незбалансоване харчування дітей.Протягом 2019 року постійно проводився лабораторний контроль якості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти, зокрема досліджено: 1778 проб готових страв на калорійність (відхилення у 11% проб); 6105 проб харчових продуктів за мікробіологічними показниками (відхилення у понад 6% проб); 593 проби харчових продуктів на якість термічної обробки (відхилення у 2,7% випадків); 7687 проб питної води за мікробіологічними показниками (відхилення у 15% проб).

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