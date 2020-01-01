Підприємці Старого ринку грозяться «скинути» владу Луцька
Сьогодні, 09:10
Підприємці Центрального ринку озвучили свої вимоги під час зустрічі в ОДА.
Відбулося це 7 лютого.
Підприємці Старого ринку просять видати розпорядження про проведення перевірки дотримання вимог законів щодо припинення функціонування ринку. Взяти на контроль розслідування щодо осіб, що керували демонтажем та за потреби звернутися до Генпрокурора.
У разі неврегулювання ситуації підприємці обіцяють організувати референдум щодо припинення повноважень Луцької міської ради.
Голова ОДА Юрій Погуляйко доручив силовикам розібратися у ситуації та встановити винних осіб.
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Відбулося це 7 лютого.
Підприємці Старого ринку просять видати розпорядження про проведення перевірки дотримання вимог законів щодо припинення функціонування ринку. Взяти на контроль розслідування щодо осіб, що керували демонтажем та за потреби звернутися до Генпрокурора.
У разі неврегулювання ситуації підприємці обіцяють організувати референдум щодо припинення повноважень Луцької міської ради.
Голова ОДА Юрій Погуляйко доручив силовикам розібратися у ситуації та встановити винних осіб.
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Коментарі 5
луцьким подприємцям Закон ще не написали...
А в Луцьку немає законної влади. Є зіцпрєдсєдатєль-політрук і смотрящій в очочках "с льохкой мохнорилостью" від банди палиці...
Зійшлися дві банди - базарні бариги і бариги в законі. Всі голосували за ЗеленЬського.
Ну и ну.Как замахнулись.Пора базарных барыг ставить в рамки закона.
Погуляйко - молодець! Необраних - в відставку, і негайні перевибори!
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