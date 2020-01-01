Підприємці Старого ринку грозяться «скинути» владу Луцька





Відбулося це 7 лютого.



Підприємці Старого ринку просять видати розпорядження про проведення перевірки дотримання вимог законів щодо припинення функціонування ринку. Взяти на контроль розслідування щодо осіб, що керували демонтажем та за потреби звернутися до Генпрокурора.



У разі неврегулювання ситуації підприємці обіцяють організувати референдум щодо припинення повноважень Луцької міської ради.



Голова ОДА Юрій Погуляйко доручив силовикам розібратися у ситуації та встановити винних осіб.

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