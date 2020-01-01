7 лютого – яке сьогодні свято і чому в цей день треба обов'язково робити добрі справи
Сьогодні, 09:16
7 лютого в народі відзначають пам'ять архієпископа Григорія Богослова. Григорія називали вселенським учителем, адже він володів даром проникати думкою в найглибші таємниці віри і роз’яснювати дуже точно її істини.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Григорій,- пише 24 канал.
Народні прикмети на 7 лютого
– Синиці щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.
– Сильний снігопад – до ранньої весни.
– Розлили молоко – чекайте на радісну новину.
– Сніг випав на Григорія – чергова зима прийде нескоро.
Що робити 7 лютого
1. Торговцям цього дня треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.
2. У цей день робіть багато добрих справ. За повір'ям, всі добрі вчинки повернуться до людини сторицею.
3. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.
Що не можна робити 7 лютого
1. Не рекомендується цього дня важко працювати.
2. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
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Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Григорій,- пише 24 канал.
Народні прикмети на 7 лютого
– Синиці щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.
– Сильний снігопад – до ранньої весни.
– Розлили молоко – чекайте на радісну новину.
– Сніг випав на Григорія – чергова зима прийде нескоро.
Що робити 7 лютого
1. Торговцям цього дня треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.
2. У цей день робіть багато добрих справ. За повір'ям, всі добрі вчинки повернуться до людини сторицею.
3. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.
Що не можна робити 7 лютого
1. Не рекомендується цього дня важко працювати.
2. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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