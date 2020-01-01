Волонтери просять привітати зі святом хлопчика з Берестечка, у якого вітчим загинув на Донбасі

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Добрий і надзвичайно дружелюбний хлопчик на ім’я– невдовзі зустріне сьомий день народження. Вітчим дитиниз позивним «Лютий» був призваний на службу по мобілізації ще в далекому 2014 році, згодом у 2017 підписав контракт. Чоловік воював у Донецькій та Луганській областях у складі 24 окремої механізованої бригади, брав участь в обороні села Кримське. Вранці 12 червня 2018 року в районі смт. Новгородське Торецької міської ради Донецької області Микола отримав вогнепальне поранення, завдане ворожим снайпером. І хоч куля пройшла на виліт, проте зачепила життєво важливі органи – чоловік помер від внутрішньої кровотечі під час евакуації. До лікарні він так і не доїхав, а вдома наодинці зі своїм горем лишилася молода дружина з маленькою донечкою та його таким уже рідним пасинком (доньці Героя на той час не виповнилося навіть одного місяця).Нині Олексійко ходить до першого класу, здобуває нові знання старанно та відповідально. Найбільше йому до вподоби такі предмети, як музика та англійська мова, а от математика дається набагато складніше. Ніяких додаткових занять хлопчик поки не відвідує, але має мрію – піти на курси гітари.До слова, у майбутньому хлопчик бачить себе саме музикантом або ж програмістом. Із творчості відомих українських виконавців цікавиться феноменом Дзідзьо. Олексій каже, що він дуже гарно співає і мріє колись із ним зустрітися.Незважаючи на вік, Олексій уже досить серйозний у своїх судженнях. Він щиро мріє, аби на всій землі був мир. Передусім, хлопчик прагне, аби в Україні – державі, в якій ми мешкаємо – якнайшвидше закінчилася війна і усі люди були щасливі. А ще мріє про море, якого ніколи не бачив.Інформація про вітчима хлопчика є на сторінках Книги пам’яті. Деталі за посиланням: https://memorybook.org.ua/3/vilchinsky.htmЗробити сюрприз імениннику може кожен, привітавши його з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.ПРИВАТБАНК 5168 7573 4187 2820 – Вільчинська Наталія Валеріївна.Інформація для благодійників: Олексій Потамашнєв - 7 років (09.02.2013). Горохівський р-н, м. Берестечко.Зріст: 134; Розмір взуття: 34.