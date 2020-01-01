Ідентифікували техніку, якою зносили Старий ринок
Сьогодні, 10:00
Представники силових відомств прокоментували ситуацію зі знесенням Старого ринку у ніч на 5 лютого.
Про це йшлося у п'ятницю, 7 лютого, під час зустрічі в ОДА.
Очільнки поліції Волині Петро Шпига наголосив, що правоохоронці не відстоюють чиїсь інтереси, як їх звинувачували, а діють в рамках закону. І додав, що до ЄДРР внесли дані про кримінальне провадження та звернення муніципала про отримання тілесних ушкоджень.
Окрім того, очільник прокуратури Волині Тарас Безрукий повідомив, що на сьогодні ідетинфікували техніку, якою намагалися знести ринок. Людей, які постраждали у ніч 5 лютого, просять комунікувати з силовиками, зокрема, щодо завданих збитків. У прокуратурі також обіцяють дати оцінку діям муніципалів та визначити чи не перевищили вони повноваження.
Нагадаємо, у ніч на 7 лютого невідома особа камінням побила 3 великих вікна в приміщенні департаменту муніципальної варти.
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Про це йшлося у п'ятницю, 7 лютого, під час зустрічі в ОДА.
Очільнки поліції Волині Петро Шпига наголосив, що правоохоронці не відстоюють чиїсь інтереси, як їх звинувачували, а діють в рамках закону. І додав, що до ЄДРР внесли дані про кримінальне провадження та звернення муніципала про отримання тілесних ушкоджень.
Окрім того, очільник прокуратури Волині Тарас Безрукий повідомив, що на сьогодні ідетинфікували техніку, якою намагалися знести ринок. Людей, які постраждали у ніч 5 лютого, просять комунікувати з силовиками, зокрема, щодо завданих збитків. У прокуратурі також обіцяють дати оцінку діям муніципалів та визначити чи не перевищили вони повноваження.
Нагадаємо, у ніч на 7 лютого невідома особа камінням побила 3 великих вікна в приміщенні департаменту муніципальної варти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Що відбувалося вночі на Старому ринку. ФОТОРЕПОРТАЖ
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