Ідентифікували техніку, якою зносили Старий ринок

Представники силових відомств прокоментували ситуацію зі знесенням Старого ринку у ніч на 5 лютого.Про це йшлося у п'ятницю, 7 лютого, під часОчільнки поліції Волинінаголосив, що правоохоронці не відстоюють чиїсь інтереси, як їх звинувачували, а діють в рамках закону. І додав, що до ЄДРР внесли дані про кримінальне провадження та звернення муніципала про отримання тілесних ушкоджень.Окрім того, очільник прокуратури Волиніповідомив, що на сьогодні ідетинфікували техніку, якою намагалися знести ринок. Людей, які постраждали у ніч 5 лютого, просять комунікувати з силовиками, зокрема, щодо завданих збитків. У прокуратурі також обіцяють дати оцінку діям муніципалів та визначити чи не перевищили вони повноваження.Нагадаємо, у ніч на 7 лютого невідома особа камінням