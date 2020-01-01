Українець втратив на польському кордоні багато готівки, бо не задекларував її





Як пoвідoмляє



Митники виявили в багажу українця 19 540 євро готівкою. Сам чоловік при цьому задекларував набагато меншу суму – лище 9 тис євро. Порушника оштрафували на 5,2 тис злотих. Згідно з Податковим кодексом Польщі, особи, які перетинають кордон, зобов'язані повідомляти в письмовій формі про ввіз або вивіз валюти в сумі понад 10 тис євро.



У січні 2020 року на підкарпатських пунктах перетину польсько-українського кордону виявили три випадки перевезення незадекларованої готівки на загальну суму 91,5 тис євро та 50 тис злотих.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 47-річного громадянина України оштрафували при перетині кордону в Корчовій.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт податкової адміністрації Підкарпатського воєводства, чоловік приховав від декларування чималу суму коштів, яку віз із собою.Митники виявили в багажу українця 19 540 євро готівкою. Сам чоловік при цьому задекларував набагато меншу суму – лище 9 тис євро. Порушника оштрафували на 5,2 тис злотих. Згідно з Податковим кодексом Польщі, особи, які перетинають кордон, зобов'язані повідомляти в письмовій формі про ввіз або вивіз валюти в сумі понад 10 тис євро.У січні 2020 року на підкарпатських пунктах перетину польсько-українського кордону виявили три випадки перевезення незадекларованої готівки на загальну суму 91,5 тис євро та 50 тис злотих.

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