Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області





Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській областіна своїй сторінці у facebook.



"Проїзд забезпечено, заторів та обежень руху транспортних засобів не було. На окремих ділянках доріг завершуються роботи з оброблення проїзної частини протиожеледними матеріалами", - йдеться у повідомлені



Тож водії просять бути уважними та обережними на дорогах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські дорожники минулої доби працювали у посиленому режимі. Для цього задіяли 92 одиниці техніки підрядних підприємств.Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській областіна своїй сторінці у facebook."Проїзд забезпечено, заторів та обежень руху транспортних засобів не було. На окремих ділянках доріг завершуються роботи з оброблення проїзної частини протиожеледними матеріалами", - йдеться у повідомленіТож водії просять бути уважними та обережними на дорогах.

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