Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області
Сьогодні, 10:15
Волинські дорожники минулої доби працювали у посиленому режимі. Для цього задіяли 92 одиниці техніки підрядних підприємств.
Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській областіна своїй сторінці у facebook.
"Проїзд забезпечено, заторів та обежень руху транспортних засобів не було. На окремих ділянках доріг завершуються роботи з оброблення проїзної частини протиожеледними матеріалами", - йдеться у повідомлені
Тож водії просять бути уважними та обережними на дорогах.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській областіна своїй сторінці у facebook.
"Проїзд забезпечено, заторів та обежень руху транспортних засобів не було. На окремих ділянках доріг завершуються роботи з оброблення проїзної частини протиожеледними матеріалами", - йдеться у повідомлені
Тож водії просять бути уважними та обережними на дорогах.
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