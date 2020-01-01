вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області

Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області
Волинські дорожники минулої доби працювали у посиленому режимі. Для цього задіяли 92 одиниці техніки підрядних підприємств.

Про це інформує Служба автомобільних доріг у Волинській областіна своїй сторінці у facebook.

"Проїзд забезпечено, заторів та обежень руху транспортних засобів не було. На окремих ділянках доріг завершуються роботи з оброблення проїзної частини протиожеледними матеріалами", - йдеться у повідомлені

Тож водії просять бути уважними та обережними на дорогах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дорожники, погода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Скільки заробив у 2019 році Віталій Кварцяний: е-декларація
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:27
Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області
Сьогодні, 10:15
Українець втратив на польському кордоні багато готівки, бо не задекларував її
Сьогодні, 10:05
Ідентифікували техніку, якою зносили Старий ринок
Сьогодні, 10:00
Волонтери просять привітати зі святом хлопчика з Берестечка, у якого вітчим загинув на Донбасі
Сьогодні, 09:45
Схожі новини
На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози На кінець тижня в Україну прийдуть сильні морози
06 лютий, 13:56
Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС Де на Волині працююють пункти відстою автомобілів. ПЕРЕЛІК АДРЕС
06 лютий, 12:39
Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди Поліція готова перекривати рух транспорту через погіршення погоди
05 лютий, 04:09
На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю На Волинь суне циклон: прогнозують сніг, сильний вітер і ожеледицю
04 лютий, 11:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
06 лютий, 09:33
 1
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:27
 0
Волинські дорожники цілу ніч розчищали та обробляли дороги області
Сьогодні, 10:15
 0
Українець втратив на польському кордоні багато готівки, бо не задекларував її
Сьогодні, 10:05
 0
Ідентифікували техніку, якою зносили Старий ринок
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8