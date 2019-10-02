У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО





Про це



Автопригода сталась 7 лютого близько 9:00. Ford Transit через слизьку дорогу зіткнувся з Toyota. На місці працювала патрульна поліція.



Про постраждалих наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Липини через ожеледицю трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Автопригода сталась 7 лютого близько 9:00. Ford Transit через слизьку дорогу зіткнувся з Toyota. На місці працювала патрульна поліція.Про постраждалих наразі невідомо.

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