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У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО

У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
У селі Липини через ожеледицю трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Автопригода сталась 7 лютого близько 9:00. Ford Transit через слизьку дорогу зіткнувся з Toyota. На місці працювала патрульна поліція.

Про постраждалих наразі невідомо.

У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Липини
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