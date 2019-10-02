У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:27
У селі Липини через ожеледицю трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Автопригода сталась 7 лютого близько 9:00. Ford Transit через слизьку дорогу зіткнувся з Toyota. На місці працювала патрульна поліція.
Про постраждалих наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Автопригода сталась 7 лютого близько 9:00. Ford Transit через слизьку дорогу зіткнувся з Toyota. На місці працювала патрульна поліція.
Про постраждалих наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку через ожеледицю зіткнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:27
Ідентифікували техніку, якою зносили Старий ринок
Сьогодні, 10:00
Волонтери просять привітати зі святом хлопчика з Берестечка, у якого вітчим загинув на Донбасі
Сьогодні, 09:45
Медіа