Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого





Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]



П'ятниця, 7 лютого



Подія: Дмитро Мана Birthday party

Тип заходу: Вечірка

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 19:30

Що обіцяють: В Цитрі прийнято святкувати дні народження гучно та з музикою. Цього разу теж не буде ніяких виключень з правил. Організатори обіцяють, що влаштують справжнє свято, тож радять приходити з друзями і гарним настроєм.



Деталі 050-8802-555. Вхід - гарне привітання та чудовий настрій.







Подія: Акустичний вечір Марі «Німі рубці»

Тип заходу: Акустичний вечір

Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage

Коли: 18:30

Що обіцяють: Поціновувачів справжнього мистецтва запрошують відвідати акустичний вечір Марії Дорошук. Для гостей влаштують цікаву фотовиставку під звуки гітари. Вхід: благодійний внесок.







Подія: Презентація Нового Pajero Sport

Тип заходу: Презентація автомобіля

Місце: Mitsubishi Motors у Луцьку. Карпенка-Карого,17, Луцьк, 43024

Коли: 14:00

Що обіцяють: У Луцьку відбудеться презентація NEW Pejero Sport 2020. Pejero Sport — середнерозмірний рамний позашляховик японської компанії Mitsubishi, що дебютував в 1996 році і зайняв проміжну точку в модельному ряду між Pajero і Pajero Pinin. Побудована модель на базі пікапа L200. В 2000 році модель прошла рестайлінг (з'явився двигун V6 об'ємом 3.0 л). В Японії продается під назвою Mitsubishi Challenger, на американском ринку відомий як Mitsubishi Montero Sport. Pajero Sport другого покоління було представлено в 2008 році, третє покоління дебютувало в 2015 році.







Подія: Майстер-клас для дітей «Подушка підголівник Кроля»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, Луцьк, 43025

Коли: 18:00

Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної подушки підголівника!

Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.







Субота, 8 лютого



Подія:«На крилах любові»

Тип заходу: вистава

Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage

Коли: 15:00

Що обіцяють: У «Гармидері» влаштують благодійнау виставу «На крилах любові». Презентуватимуть свою творчість вихованці творчої студії Наталії Журавльової (м. Луцьк). Вхід: благодійний внесок на лікування трирічної Катерини Ребрини.







Подія: 8 технік сторітелінгу для соціальних мереж

Тип заходу: Тренінг

Місце: PRO Business HUB. Naberezhna 42, Луцьк

Коли: 11:00

Що обіцяють: Під час PROбізнес воркшопу «8 технік сторітелінгу для соціальних мереж» учасники обговорюватимуть і розбиратимуть такі питання, як:

1. Що таке легенда бренду? Типи легенд бренду.

2. Що таке сторітелінг? Сторітелінг для бізнесу.

3. Тон голосу і стиль комунікації із цільовою аудиторією.

4. Техніки сторітелінгу для написання історій у соціальних мережах.

5. Інструменти для збору інформації для створення історій.

Кожен учасник зможе не тільки прослухати матеріали по написанню історій, а й створити власну, безпосередньо під час навчання. Участь у воркшопі буде корисна: smm-менеджерам, контент-менеджерам, PR-менеджерам та власникам бізнесу. Ведуча: Olga Sozonik, спеціалістка зі стратегічних комунікацій, авторка креативного «Щоденника мрійниці».









Подія: Найкраща світова анімація у Луцьку

Тип заходу: Розваги

Місце: вул. Рівненська, 15.

Коли: 14:00

Що обіцяють: Фестиваль анімації Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival за підтримки ІМАГО / Imago Animation везе до Луцька найкращі анімаційні стрічки конкурсної програми 2019.



14:00 – Вступне слово Анастасії

14:15 – Показ міжнародного конкурсу

15:45 – Кава-брейк

16:00 – Показ українського конкурсу



Ви побачите найяскравіші та найцікавіші анімаційні фільми, проживете найрізноманітніші і глибокі, фантастичні і реальні історії, замислитесь на теми, що раніше ніколи не турбували ваші уми.



Вартість - 50 грн. (оплата при вході).



Організаторка фестивалю LINOLEUM в Києві Анастасия Верлинская (Anastasiya Verlinskaya) відвідає Луцьк, щоб особисто представити програму обраних анімацій 2019.



До міжнародної програми показу увійшли 12 фільмів з США, Німеччини, Франції, Китаю, Великобританії, Естонії, Швейцарії, Японії та України на абсолютно різні теми: від відчуття літа у дитинстві до проблем сучасного споживання та імміграції. Призери та номінанти міжнародних фестивалів розкриють справжню магію мистецтва анімації.



В українському конкурсі ви переглянете 8 стрічок. Як лунає Лісова Пісня в діджитальній реальності. Чи може народитись Кохання серед лабіринту міських панельок, поміж рядків наскельного живопису реклами, між потвор, небог та блаженних. Навіщо потрібна Пуповина, у світі, де й так все пов’язано. Якщо майбутнє неможливе, а сьогодення нестерпне, що робитимете, поки не стане чорним все, що досі має значення. Сама собі тут вирішила, зробила, загубилась – а буває інакше? Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами. Коли старі звички заважають дихати, чи допоможе Петрівка-реквієм їх позбавитись. А ще повіримо у Велике Світле Майбутнє.







Подія: Myroslav Levytsky (Braty Bluzu) –«In Piano & Elegant Dualism»

Тип заходу: Концерт

Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club

Коли: 19:00

Що обіцяють: Відомий та відзначений нагородами продюсер та лідер популярного української групи Брати Блюзу запропонує гостям завітати на пристрасний вечір.

Мирослав Левицький – класичний, джазовий, роковий клавішник, піаніст, композитор здатний розвивати оригінальні звуки, продовжуючи романтичну спадщину фортепіанного стилю .

Це концерт, де представлені дві його нові роботи, «In Piano» та «Elegant Dualism». Стилістика цих альбомів близька до Тоні Бенкса , Кіта Джарета, Макса Ріхера .



Це перший концерт в Лууьку з 1994 року . Остання зустріч з музикантом в Луцьку була 25 років тому на концерті його групи Брати Блюзу в рамках всеукраїнского туру фестивалю «Червона Рута» . Квиток - 100 грн.







Подія: 08/02 | Цвях

Тип заходу: Концерт

Місце: Maydan

Коли: 21:30

Що обіцяють: Нововолинський гурт «Цвях» за допомоги своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру. Оновлена программа . Вхід 50 грн.







Подія: Мистецький проєкт «Listen»

Тип заходу: Концерт

Місце: Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки

Коли: 16:00

Що обіцяють: «Якщо хочеш добре відпочити на вихідних та насолодитись чудовою музикою то приходь на наш атмосферний вечір», – запрошують організатори події, де гості зможуть почути багато композицій від місцевих музикантів, дізнатися про їхній шлях або ж виступити самим.







Неділя, 9 лютого



Подія: Відкритий показ вистав

Тип заходу: Вистава

Місце: Палац культури міста Луцька

Коли: 16:00

Що обіцяють: 9 лютого о 16.00 відбудеться відкритий показ вистав зразкової аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька з нагоди 4 річниці

Запрошують переглянути поетичну виставу «Зимова ХУҐА» за віршами волинських письменників, виставу «Муха-цокотуха» за казкою К.Чуковського, вистава «Кобиляча голова» за мотивами українських народних казок.







Подія: Майстерка для дітей: іграшка з сіна «Мишка»

Тип заходу: Майстер-клас

Місце: Художня студія «Барва»

Коли: 17:30

Що обіцяють: Запрошують діток від 6 років на Майстер-клас по створенню іграшки з сіна.

До Дня святого Валентина. Іграшки з сіна- це простий, але неймовірно захоплюючий процес, який не залишить нікого байдужим. На майстерці навчаться, як з купи сухої травички зробити справжню красу. Тривалість 2 год. Обов'язково попередній запис 0971567164. Передоплата 50 грн на карту Приватбанку 5168757387150925.







7 лютого – 9 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)

Жанр: Бойовик, кримінал, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 12:20; 14:30; 16:35; 18:40; 19:40; 20:50; 21:50; 23:00

Про що фільм: У Харлі Квінн своя біда - вони з Джокером порвали. Але довго їй нудьгувати не доводиться, адже Роман Сіоніс, місцевий підступний бізнесмен з манією величі, разом зі своїми підопічними і колегами почав полювання на юну дівчинку на ім'я Касс. Харлі хоче її захистити від зла, нехай для цього їй доведеться об'єднатися з іншими злочинницями.







Фільм: Троль: Історія з хвостом

Жанр: Мультфільм

Місце: «Premier City»

Початок: 10:30; 13:00; 16:00; 17:45

Про що фільм: Далеко-далеко, в дрімучому лісі є маленьке королівство тролів. Сталася біда, під час забігу найсильніших король Грім потрапив в капкан і перетворився на камінь. На трон зійшов його злий брат... Юний принц Трім (син короля Грома) може врятувати свого батька і все королівство, але для цього він повинен відправитися в небезпечну подорож у світ людей.







Фільм: Вікінг вік

Жанр: Мультфільм

Місце: «Premier City»

Початок: 14:15

Про що фільм: Юнак на ім'я Вік, незважаючи на свій невеликий зріст, завжди мріяв вирушити в далеке плавання, прямо як його батько - вождь могутнього клану вікінгів. І ось доля дає Віку шанс проявити себе, коли його мати потрапляє в золотий полон бога Локі. Щоб зняти зловісні чари недосвідченому вікінгові належить відправитися в захоплюючу й небезпечну подорож до брами міста богів - самому Асгарду.







Фільм: Особливі

Жанр: Драма, комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 15:50

Про що фільм: Кожен день ми зустрічаємо десятки, сотні, а то й тисячі людей, навіть не знаючи, хто вони такі, що в них є особливого. Й існує певний відсоток людей, які по-справжньому унікальні. Ми не завжди їх помічаємо, а часом і просто не хочемо помічати – це люди з аутизмом. Вони зовсім не схожі на звичайних перехожих, і, повірте, у них непросте життя. Кожному з них шалено потрібна допомога, навіть проста увага. І є люди, які готові їм це давати, не вимагаючи нічого натомість. Це історія чоловіків, які роблять все можливе, щоб навчати дітей із аутизмом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нарешті лучани дочекалися справжньої зимової погоди зі снігом, який рипить під ногами та виблискує під яскравим промінням сонечка… Хочеться проводити більше часу на свіжому повітрі і забувати про усі робочі негаразди і проблеми. Вихідні – ідеальний момент, аби «перезавантажити батарейки» свого мозку. Організатори заходів у Луцьку підготували цікаву програму на вікенд, аби після зимових прогулянок вулицями міста можна було розслаблятися і культурно розвиватися у колі друзів чи родини на цікавих івентах.пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 19:30Що обіцяють: В Цитрі прийнято святкувати дні народження гучно та з музикою. Цього разу теж не буде ніяких виключень з правил. Організатори обіцяють, що влаштують справжнє свято, тож радять приходити з друзями і гарним настроєм.Деталі 050-8802-555. Вхід - гарне привітання та чудовий настрій.Подія:Тип заходу: Акустичний вечірМісце: ГаРмИдЕр ангар-stageКоли: 18:30Що обіцяють: Поціновувачів справжнього мистецтва запрошують відвідати акустичний вечір Марії Дорошук. Для гостей влаштують цікаву фотовиставку під звуки гітари. Вхід: благодійний внесок.Подія:Тип заходу: Презентація автомобіляМісце: Mitsubishi Motors у Луцьку. Карпенка-Карого,17, Луцьк, 43024Коли: 14:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться презентація NEW Pejero Sport 2020. Pejero Sport — середнерозмірний рамний позашляховик японської компанії Mitsubishi, що дебютував в 1996 році і зайняв проміжну точку в модельному ряду між Pajero і Pajero Pinin. Побудована модель на базі пікапа L200. В 2000 році модель прошла рестайлінг (з'явився двигун V6 об'ємом 3.0 л). В Японії продается під назвою Mitsubishi Challenger, на американском ринку відомий як Mitsubishi Montero Sport. Pajero Sport другого покоління було представлено в 2008 році, третє покоління дебютувало в 2015 році.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, Луцьк, 43025Коли: 18:00Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної подушки підголівника!Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.Подія:Тип заходу: виставаМісце: ГаРмИдЕр ангар-stageКоли: 15:00Що обіцяють: У «Гармидері» влаштують благодійнау виставу «На крилах любові». Презентуватимуть свою творчість вихованці творчої студії Наталії Журавльової (м. Луцьк). Вхід: благодійний внесок на лікування трирічної Катерини Ребрини.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: PRO Business HUB. Naberezhna 42, ЛуцькКоли: 11:00Що обіцяють: Під час PROбізнес воркшопу «8 технік сторітелінгу для соціальних мереж» учасники обговорюватимуть і розбиратимуть такі питання, як:1. Що таке легенда бренду? Типи легенд бренду.2. Що таке сторітелінг? Сторітелінг для бізнесу.3. Тон голосу і стиль комунікації із цільовою аудиторією.4. Техніки сторітелінгу для написання історій у соціальних мережах.5. Інструменти для збору інформації для створення історій.Кожен учасник зможе не тільки прослухати матеріали по написанню історій, а й створити власну, безпосередньо під час навчання. Участь у воркшопі буде корисна: smm-менеджерам, контент-менеджерам, PR-менеджерам та власникам бізнесу. Ведуча: Olga Sozonik, спеціалістка зі стратегічних комунікацій, авторка креативного «Щоденника мрійниці». Реєстрація . Вартість: 300 грн, кава-перерва входить у вартість.Подія:Тип заходу: РозвагиМісце: вул. Рівненська, 15.Коли: 14:00Що обіцяють: Фестиваль анімації Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival за підтримки ІМАГО / Imago Animation везе до Луцька найкращі анімаційні стрічки конкурсної програми 2019.14:00 – Вступне слово Анастасії14:15 – Показ міжнародного конкурсу15:45 – Кава-брейк16:00 – Показ українського конкурсуВи побачите найяскравіші та найцікавіші анімаційні фільми, проживете найрізноманітніші і глибокі, фантастичні і реальні історії, замислитесь на теми, що раніше ніколи не турбували ваші уми.Вартість - 50 грн. (оплата при вході). Реєстрація обов'язкова Організаторка фестивалю LINOLEUM в Києві Анастасия Верлинская (Anastasiya Verlinskaya) відвідає Луцьк, щоб особисто представити програму обраних анімацій 2019.До міжнародної програми показу увійшли 12 фільмів з США, Німеччини, Франції, Китаю, Великобританії, Естонії, Швейцарії, Японії та України на абсолютно різні теми: від відчуття літа у дитинстві до проблем сучасного споживання та імміграції. Призери та номінанти міжнародних фестивалів розкриють справжню магію мистецтва анімації.В українському конкурсі ви переглянете 8 стрічок. Як лунає Лісова Пісня в діджитальній реальності. Чи може народитись Кохання серед лабіринту міських панельок, поміж рядків наскельного живопису реклами, між потвор, небог та блаженних. Навіщо потрібна Пуповина, у світі, де й так все пов’язано. Якщо майбутнє неможливе, а сьогодення нестерпне, що робитимете, поки не стане чорним все, що досі має значення. Сама собі тут вирішила, зробила, загубилась – а буває інакше? Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами. Коли старі звички заважають дихати, чи допоможе Петрівка-реквієм їх позбавитись. А ще повіримо у Велике Світле Майбутнє.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubКоли: 19:00Що обіцяють: Відомий та відзначений нагородами продюсер та лідер популярного української групи Брати Блюзу запропонує гостям завітати на пристрасний вечір.Мирослав Левицький – класичний, джазовий, роковий клавішник, піаніст, композитор здатний розвивати оригінальні звуки, продовжуючи романтичну спадщину фортепіанного стилю .Це концерт, де представлені дві його нові роботи, «In Piano» та «Elegant Dualism». Стилістика цих альбомів близька до Тоні Бенкса , Кіта Джарета, Макса Ріхера .Це перший концерт в Лууьку з 1994 року . Остання зустріч з музикантом в Луцьку була 25 років тому на концерті його групи Брати Блюзу в рамках всеукраїнского туру фестивалю «Червона Рута» . Квиток - 100 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanКоли: 21:30Що обіцяють: Нововолинський гурт «Цвях» за допомоги своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру. Оновлена программа . Вхід 50 грн.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени ПчілкиКоли: 16:00Що обіцяють: «Якщо хочеш добре відпочити на вихідних та насолодитись чудовою музикою то приходь на наш атмосферний вечір», – запрошують організатори події, де гості зможуть почути багато композицій від місцевих музикантів, дізнатися про їхній шлях або ж виступити самим.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Палац культури міста ЛуцькаКоли: 16:00Що обіцяють: 9 лютого о 16.00 відбудеться відкритий показ вистав зразкової аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька з нагоди 4 річниціЗапрошують переглянути поетичну виставу «Зимова ХУҐА» за віршами волинських письменників, виставу «Муха-цокотуха» за казкою К.Чуковського, вистава «Кобиляча голова» за мотивами українських народних казок.Подія:Тип заходу: Майстер-класМісце: Художня студія «Барва»Коли: 17:30Що обіцяють: Запрошують діток від 6 років на Майстер-клас по створенню іграшки з сіна.До Дня святого Валентина. Іграшки з сіна- це простий, але неймовірно захоплюючий процес, який не залишить нікого байдужим. На майстерці навчаться, як з купи сухої травички зробити справжню красу. Тривалість 2 год. Обов'язково попередній запис 0971567164. Передоплата 50 грн на карту Приватбанку 5168757387150925.Фільм:Жанр: Бойовик, кримінал, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:20; 14:30; 16:35; 18:40; 19:40; 20:50; 21:50; 23:00Про що фільм: У Харлі Квінн своя біда - вони з Джокером порвали. Але довго їй нудьгувати не доводиться, адже Роман Сіоніс, місцевий підступний бізнесмен з манією величі, разом зі своїми підопічними і колегами почав полювання на юну дівчинку на ім'я Касс. Харлі хоче її захистити від зла, нехай для цього їй доведеться об'єднатися з іншими злочинницями.Фільм:Жанр: МультфільмМісце: «Premier City»Початок: 10:30; 13:00; 16:00; 17:45Про що фільм: Далеко-далеко, в дрімучому лісі є маленьке королівство тролів. Сталася біда, під час забігу найсильніших король Грім потрапив в капкан і перетворився на камінь. На трон зійшов його злий брат... Юний принц Трім (син короля Грома) може врятувати свого батька і все королівство, але для цього він повинен відправитися в небезпечну подорож у світ людей.Фільм:Жанр: МультфільмМісце: «Premier City»Початок: 14:15Про що фільм: Юнак на ім'я Вік, незважаючи на свій невеликий зріст, завжди мріяв вирушити в далеке плавання, прямо як його батько - вождь могутнього клану вікінгів. І ось доля дає Віку шанс проявити себе, коли його мати потрапляє в золотий полон бога Локі. Щоб зняти зловісні чари недосвідченому вікінгові належить відправитися в захоплюючу й небезпечну подорож до брами міста богів - самому Асгарду.Фільм:Жанр: Драма, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 15:50Про що фільм: Кожен день ми зустрічаємо десятки, сотні, а то й тисячі людей, навіть не знаючи, хто вони такі, що в них є особливого. Й існує певний відсоток людей, які по-справжньому унікальні. Ми не завжди їх помічаємо, а часом і просто не хочемо помічати – це люди з аутизмом. Вони зовсім не схожі на звичайних перехожих, і, повірте, у них непросте життя. Кожному з них шалено потрібна допомога, навіть проста увага. І є люди, які готові їм це давати, не вимагаючи нічого натомість. Це історія чоловіків, які роблять все можливе, щоб навчати дітей із аутизмом.

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