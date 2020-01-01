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Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого
Нарешті лучани дочекалися справжньої зимової погоди зі снігом, який рипить під ногами та виблискує під яскравим промінням сонечка… Хочеться проводити більше часу на свіжому повітрі і забувати про усі робочі негаразди і проблеми. Вихідні – ідеальний момент, аби «перезавантажити батарейки» свого мозку. Організатори заходів у Луцьку підготували цікаву програму на вікенд, аби після зимових прогулянок вулицями міста можна було розслаблятися і культурно розвиватися у колі друзів чи родини на цікавих івентах.

Інформаційне агентство ВолиньPost пропонує переглянути добірку подій, які допоможуть розвантажити мозок після важкого робочого тижня.

До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]

П'ятниця, 7 лютого

Подія: Дмитро Мана Birthday party
Тип заходу: Вечірка
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Коли: 19:30
Що обіцяють: В Цитрі прийнято святкувати дні народження гучно та з музикою. Цього разу теж не буде ніяких виключень з правил. Організатори обіцяють, що влаштують справжнє свято, тож радять приходити з друзями і гарним настроєм.

Деталі 050-8802-555. Вхід - гарне привітання та чудовий настрій.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Акустичний вечір Марі «Німі рубці»
Тип заходу: Акустичний вечір
Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage
Коли: 18:30
Що обіцяють: Поціновувачів справжнього мистецтва запрошують відвідати акустичний вечір Марії Дорошук. Для гостей влаштують цікаву фотовиставку під звуки гітари. Вхід: благодійний внесок.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Презентація Нового Pajero Sport
Тип заходу: Презентація автомобіля
Місце: Mitsubishi Motors у Луцьку. Карпенка-Карого,17, Луцьк, 43024
Коли: 14:00
Що обіцяють: У Луцьку відбудеться презентація NEW Pejero Sport 2020. Pejero Sport — середнерозмірний рамний позашляховик японської компанії Mitsubishi, що дебютував в 1996 році і зайняв проміжну точку в модельному ряду між Pajero і Pajero Pinin. Побудована модель на базі пікапа L200. В 2000 році модель прошла рестайлінг (з'явився двигун V6 об'ємом 3.0 л). В Японії продается під назвою Mitsubishi Challenger, на американском ринку відомий як Mitsubishi Montero Sport. Pajero Sport другого покоління було представлено в 2008 році, третє покоління дебютувало в 2015 році.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Майстер-клас для дітей «Подушка підголівник Кроля»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва». Проспект Волі, 27, 3-й поверх, Луцьк, 43025
Коли: 18:00
Що обіцяють: Художня студія «Барва» запрошує дітей віком від 6 років на майстер-клас, в рамках занять з дизайну, зі створення власної подушки підголівника!
Тривалість 1,5 години. Вартість 120 грн, всі матеріали надають. Обов'язковий попередній запис за телефоном/вайбером 066 694 95 99.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Субота, 8 лютого

Подія:«На крилах любові»
Тип заходу: вистава
Місце: ГаРмИдЕр ангар-stage
Коли: 15:00
Що обіцяють: У «Гармидері» влаштують благодійнау виставу «На крилах любові». Презентуватимуть свою творчість вихованці творчої студії Наталії Журавльової (м. Луцьк). Вхід: благодійний внесок на лікування трирічної Катерини Ребрини.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: 8 технік сторітелінгу для соціальних мереж
Тип заходу: Тренінг
Місце: PRO Business HUB. Naberezhna 42, Луцьк
Коли: 11:00
Що обіцяють: Під час PROбізнес воркшопу «8 технік сторітелінгу для соціальних мереж» учасники обговорюватимуть і розбиратимуть такі питання, як:
1. Що таке легенда бренду? Типи легенд бренду.
2. Що таке сторітелінг? Сторітелінг для бізнесу.
3. Тон голосу і стиль комунікації із цільовою аудиторією.
4. Техніки сторітелінгу для написання історій у соціальних мережах.
5. Інструменти для збору інформації для створення історій.
Кожен учасник зможе не тільки прослухати матеріали по написанню історій, а й створити власну, безпосередньо під час навчання. Участь у воркшопі буде корисна: smm-менеджерам, контент-менеджерам, PR-менеджерам та власникам бізнесу. Ведуча: Olga Sozonik, спеціалістка зі стратегічних комунікацій, авторка креативного «Щоденника мрійниці».
Реєстрація. Вартість: 300 грн, кава-перерва входить у вартість.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Найкраща світова анімація у Луцьку
Тип заходу: Розваги
Місце: вул. Рівненська, 15.
Коли: 14:00
Що обіцяють: Фестиваль анімації Linoleum International Contemporary Animation and Media Art Festival за підтримки ІМАГО / Imago Animation везе до Луцька найкращі анімаційні стрічки конкурсної програми 2019.

14:00 – Вступне слово Анастасії
14:15 – Показ міжнародного конкурсу
15:45 – Кава-брейк
16:00 – Показ українського конкурсу

Ви побачите найяскравіші та найцікавіші анімаційні фільми, проживете найрізноманітніші і глибокі, фантастичні і реальні історії, замислитесь на теми, що раніше ніколи не турбували ваші уми.

Вартість - 50 грн. (оплата при вході). Реєстрація обов'язкова.

Організаторка фестивалю LINOLEUM в Києві Анастасия Верлинская (Anastasiya Verlinskaya) відвідає Луцьк, щоб особисто представити програму обраних анімацій 2019.

До міжнародної програми показу увійшли 12 фільмів з США, Німеччини, Франції, Китаю, Великобританії, Естонії, Швейцарії, Японії та України на абсолютно різні теми: від відчуття літа у дитинстві до проблем сучасного споживання та імміграції. Призери та номінанти міжнародних фестивалів розкриють справжню магію мистецтва анімації.

В українському конкурсі ви переглянете 8 стрічок. Як лунає Лісова Пісня в діджитальній реальності. Чи може народитись Кохання серед лабіринту міських панельок, поміж рядків наскельного живопису реклами, між потвор, небог та блаженних. Навіщо потрібна Пуповина, у світі, де й так все пов’язано. Якщо майбутнє неможливе, а сьогодення нестерпне, що робитимете, поки не стане чорним все, що досі має значення. Сама собі тут вирішила, зробила, загубилась – а буває інакше? Про Марка Львовича Тюльпанова, який розмовляв із квітами. Коли старі звички заважають дихати, чи допоможе Петрівка-реквієм їх позбавитись. А ще повіримо у Велике Світле Майбутнє.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Myroslav Levytsky (Braty Bluzu) –«In Piano & Elegant Dualism»
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Коли: 19:00
Що обіцяють: Відомий та відзначений нагородами продюсер та лідер популярного української групи Брати Блюзу запропонує гостям завітати на пристрасний вечір.
Мирослав Левицький – класичний, джазовий, роковий клавішник, піаніст, композитор здатний розвивати оригінальні звуки, продовжуючи романтичну спадщину фортепіанного стилю .
Це концерт, де представлені дві його нові роботи, «In Piano» та «Elegant Dualism». Стилістика цих альбомів близька до Тоні Бенкса , Кіта Джарета, Макса Ріхера .

Це перший концерт в Лууьку з 1994 року . Остання зустріч з музикантом в Луцьку була 25 років тому на концерті його групи Брати Блюзу в рамках всеукраїнского туру фестивалю «Червона Рута» . Квиток - 100 грн.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: 08/02 | Цвях
Тип заходу: Концерт
Місце: Maydan
Коли: 21:30
Що обіцяють: Нововолинський гурт «Цвях» за допомоги своєї музики прагне нагадати українцям про їхнє походження, рідну домівку та стародавню культуру. Оновлена программа . Вхід 50 грн.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Мистецький проєкт «Listen»
Тип заходу: Концерт
Місце: Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олени Пчілки
Коли: 16:00
Що обіцяють: «Якщо хочеш добре відпочити на вихідних та насолодитись чудовою музикою то приходь на наш атмосферний вечір», – запрошують організатори події, де гості зможуть почути багато композицій від місцевих музикантів, дізнатися про їхній шлях або ж виступити самим.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Неділя, 9 лютого

Подія: Відкритий показ вистав
Тип заходу: Вистава
Місце: Палац культури міста Луцька
Коли: 16:00
Що обіцяють: 9 лютого о 16.00 відбудеться відкритий показ вистав зразкової аматорської театральної студії «Бешкетники» Палацу культури міста Луцька з нагоди 4 річниці
Запрошують переглянути поетичну виставу «Зимова ХУҐА» за віршами волинських письменників, виставу «Муха-цокотуха» за казкою К.Чуковського, вистава «Кобиляча голова» за мотивами українських народних казок.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Подія: Майстерка для дітей: іграшка з сіна «Мишка»
Тип заходу: Майстер-клас
Місце: Художня студія «Барва»
Коли: 17:30
Що обіцяють: Запрошують діток від 6 років на Майстер-клас по створенню іграшки з сіна.
До Дня святого Валентина. Іграшки з сіна- це простий, але неймовірно захоплюючий процес, який не залишить нікого байдужим. На майстерці навчаться, як з купи сухої травички зробити справжню красу. Тривалість 2 год. Обов'язково попередній запис 0971567164. Передоплата 50 грн на карту Приватбанку 5168757387150925.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


7 лютого – 9 лютого. КІНОПРЕМ’ЄРИ

Фільм: Хижі пташки (та фантастична Харлі Квінн)
Жанр: Бойовик, кримінал, пригоди
Місце: «Premier City»
Початок: 12:20; 14:30; 16:35; 18:40; 19:40; 20:50; 21:50; 23:00
Про що фільм: У Харлі Квінн своя біда - вони з Джокером порвали. Але довго їй нудьгувати не доводиться, адже Роман Сіоніс, місцевий підступний бізнесмен з манією величі, разом зі своїми підопічними і колегами почав полювання на юну дівчинку на ім'я Касс. Харлі хоче її захистити від зла, нехай для цього їй доведеться об'єднатися з іншими злочинницями.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Фільм: Троль: Історія з хвостом
Жанр: Мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 10:30; 13:00; 16:00; 17:45
Про що фільм: Далеко-далеко, в дрімучому лісі є маленьке королівство тролів. Сталася біда, під час забігу найсильніших король Грім потрапив в капкан і перетворився на камінь. На трон зійшов його злий брат... Юний принц Трім (син короля Грома) може врятувати свого батька і все королівство, але для цього він повинен відправитися в небезпечну подорож у світ людей.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Фільм: Вікінг вік
Жанр: Мультфільм
Місце: «Premier City»
Початок: 14:15
Про що фільм: Юнак на ім'я Вік, незважаючи на свій невеликий зріст, завжди мріяв вирушити в далеке плавання, прямо як його батько - вождь могутнього клану вікінгів. І ось доля дає Віку шанс проявити себе, коли його мати потрапляє в золотий полон бога Локі. Щоб зняти зловісні чари недосвідченому вікінгові належить відправитися в захоплюючу й небезпечну подорож до брами міста богів - самому Асгарду.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого


Фільм: Особливі
Жанр: Драма, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 15:50
Про що фільм: Кожен день ми зустрічаємо десятки, сотні, а то й тисячі людей, навіть не знаючи, хто вони такі, що в них є особливого. Й існує певний відсоток людей, які по-справжньому унікальні. Ми не завжди їх помічаємо, а часом і просто не хочемо помічати – це люди з аутизмом. Вони зовсім не схожі на звичайних перехожих, і, повірте, у них непросте життя. Кожному з них шалено потрібна допомога, навіть проста увага. І є люди, які готові їм це давати, не вимагаючи нічого натомість. Це історія чоловіків, які роблять все можливе, щоб навчати дітей із аутизмом.

Куди піти на вихідні у Луцьку: перелік найцікавіших подій міста 7 – 9 лютого

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Теги: Варте уваги, анонс, афіша, вихідні, Луцьк, події
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