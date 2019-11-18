Вчителька з Волині захворіла на рак: потрібна допомога небайдужих
Сьогодні, 10:56
Учителька біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Крижівка Рожищенського району, рожищанка Лілія Дунай потребує фінансової допомоги на лікування.
Жінка виховує двох дітей. Вона вже давно бореться із онкохворобою, тож вичерпалися усі фінансові можливості, - пише Район.Рожище.
Її рідні, друзі та близькі просять про допомогу небайдужих.
Долучитися до збору коштів можна на рахунок 5168 7573 3504 9674 (Дунай Лілія Олександрівна).
Телефон для контактів – 066 77 99 799 (однокласниця жінки Сніжана Микитюк).
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Жінка виховує двох дітей. Вона вже давно бореться із онкохворобою, тож вичерпалися усі фінансові можливості, - пише Район.Рожище.
Її рідні, друзі та близькі просять про допомогу небайдужих.
Долучитися до збору коштів можна на рахунок 5168 7573 3504 9674 (Дунай Лілія Олександрівна).
Телефон для контактів – 066 77 99 799 (однокласниця жінки Сніжана Микитюк).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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