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На трасі «Львів-Луцьк» водій на смерть збив пішохода і втік

На трасі «Львів-Луцьк» водій на смерть збив пішохода і втік
На автодорозі «Львів-Луцьк» в одному з сіл Кам’янка-Бузького району на Львівщині автівка збила на смерть чоловіка.

Так, 6 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 18:40 невідомий водій, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, збив 30-річного пішохода та втік. Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП, - пише ГУНП у Львівській області.

Згодом поліцейські виявив автомобіль Daewoo Lanos з характерними пошкодженнями кузова у селі Ременів. Особу водія, причетного до аварії, встановили – ним виявився 40-річний мешканець району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Автомобіль помістили на арештмайданчик, проводиться досудове розслідування.




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Теги: траса, Львів, Луцьк, смерть, водій
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