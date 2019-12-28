Судили волинянина, який на вокзалі у Ковелі побив і пограбував чоловіка





Про це йдеться з вироку Ковельського міського районного суду, - пише



Так, 21 листопада 2019 року, обвинувачений перебуваючи на першому поверсі залізничного вокзалу станції «Ковель» підійшов до потерпілого й попросив у нього планшет, щоб зателефонувати. Коли той відмовив, він вилив на нього каву та наніс удар в обличчя, від якого чоловік упав. Після цього нападник підійшов і вдарив його ще один раз, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді гематоми обох повік правого ока з переходом на праву щоку, суб`єктивного крововиливу правого ока з контузією легкого ступеня, синця з садном лоба зліва, перелому спинки носа без зміщення.



Разом із цим обвинувачений заволодів його планшетом "Lenovo". Під час судового засідання він повністю визнав свою вину та просив врахувати, що відшкодував потерпілому 9500 гривень на лікування та наступного ж дня відремонтував планшет та добровільно повідомив поліцію про місце його зберігання.



Своєю чергою потерпілий зазначив, що пробачив свого кривдника та просив суд його суворо не карати. У підсумку чоловіку призначили три роки позбавлення волі, проте звільнили його від відбування покарання, замінивши термін на умовний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанина судили за розбійний напад на вокзалі.Про це йдеться з вироку Ковельського міського районного суду, - пише Конкурент Так, 21 листопада 2019 року, обвинувачений перебуваючи на першому поверсі залізничного вокзалу станції «Ковель» підійшов до потерпілого й попросив у нього планшет, щоб зателефонувати. Коли той відмовив, він вилив на нього каву та наніс удар в обличчя, від якого чоловік упав. Після цього нападник підійшов і вдарив його ще один раз, заподіявши потерпілому тілесні ушкодження у вигляді гематоми обох повік правого ока з переходом на праву щоку, суб`єктивного крововиливу правого ока з контузією легкого ступеня, синця з садном лоба зліва, перелому спинки носа без зміщення.Разом із цим обвинувачений заволодів його планшетом "Lenovo". Під час судового засідання він повністю визнав свою вину та просив врахувати, що відшкодував потерпілому 9500 гривень на лікування та наступного ж дня відремонтував планшет та добровільно повідомив поліцію про місце його зберігання.Своєю чергою потерпілий зазначив, що пробачив свого кривдника та просив суд його суворо не карати. У підсумку чоловіку призначили три роки позбавлення волі, проте звільнили його від відбування покарання, замінивши термін на умовний.

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