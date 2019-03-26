У маневицькій колонії провели ревізію

Тарас Безрукий відвідав Маневицьку виправну колонію №42, де відбувають покарання 432 засуджених, які вже не вперше потрапили за ґрати.



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Найбільшу увагу приділили питанням додержання конституційних прав громадян, які там утримуються, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченню, стану залучення засуджених до суспільно-корисної праці.



У ході візиту керівник прокуратури області здійснив обхід території, з'ясував стан приміщень, у яких перебувають ув’язнені, кімнати тривалих побачень, харчоблоку та медичної частини. Особливу увагу він звернув на додержання режимних вимог.



Також прокурор Волині віч-на-віч поспілкувався із засудженими.



"Прокурори щомісяця відвідують цю установу, встановлюючи порушення вимог законодавства при утриманні громадян. Перевірки виявляють порушення правил пожежної безпеки чи факти недостатнього забезпечення ліками. Так, ці люди перебувають у місцях позбавлення волі, проте вони не мають бути позбавлені права на належні умови життя та медичну допомогу. Вимоги національного законодавства, Європейської конвенції з прав людини і Мінімальних стандартів правил поводження з в’язнями, прийняті Конгресом ООН у 1955 році, мають чітко та неухильно дотримуватися", - зауважив Тарас Безрукий, спілкуючись із керівництвом колонії.



Крім цього, прокурор Волині наголосив керівництву установи на необхідності суворого додержання режиму, адже у ході обшуків у засуджених 2019 року вилучили значну кількість заборонених предметів – 93 колючо-ріжучі, 280 телефонів, мало не 200 літрів спиртоскладових речовин, наркотичні засоби тощо.



При спробі доставки заборонених предметів до виправної колонії минулоріч затримали 18 громадян, 16 з яких притягнули до адміністративної відповідальності, а двоє є фігурантами кримінальних проваджень, адже намагалися доставити у заборонену зону наркотичні речовини.



Додержання вимог законодавства при утриманні ув’язнених у місцях несвободи і надалі перебуватиме на контролі прокуратури Волині.

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