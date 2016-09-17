Поліція розслідує інцидент із побиттям вікон у офісі луцьких муниципалів
Сьогодні, 11:41
У Луцьку поліція встановлює обставини пошкодження вікон у приміщенні департаменту муніципальної варти.
Сьогодні, 7 лютого, по першій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа пошкодили вікна в приміщенні одного із виконавчих органів Луцької міської ради, що знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Попередньо, правоохоронці з’ясували, що зловмисник розбив три віконні шибки й втік із місця події. Ніхто з людей не постраждав.
Поліцейські вилучили фрагменти бруківки, якою ймовірно пошкодили шибки. З’ясовуються всі обставини цієї події з метою належної її правової кваліфікації, встановлення й притягнення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення.
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Сьогодні, 7 лютого, по першій годині ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа пошкодили вікна в приміщенні одного із виконавчих органів Луцької міської ради, що знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, - пише ГУНП у Волинській області.
На місці працювала слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Попередньо, правоохоронці з’ясували, що зловмисник розбив три віконні шибки й втік із місця події. Ніхто з людей не постраждав.
Поліцейські вилучили фрагменти бруківки, якою ймовірно пошкодили шибки. З’ясовуються всі обставини цієї події з метою належної її правової кваліфікації, встановлення й притягнення осіб, причетних до скоєння цього правопорушення.
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Коментарі 1
Ось і на лице рівень інтелекту базарників, щоб такимчином помститись муніципалам....
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