Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС
Сьогодні, 11:52
У Луцьку співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили колишнього співробітника МВС на фейковій «торгівлі» посадами в обласному управлінні СБУ.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Нагадаємо, у Луцьку вчора, 6 лютого, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ.
Він, представляючись співробітником Служби, гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи. Правоохоронці, зокрема, задокументували одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів США на посаду у Волинському управлінні Служби.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності співробітників Управління СБУ у Волинській області.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону.
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Про це повідомляє Служба безпеки України.
Нагадаємо, у Луцьку вчора, 6 лютого, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ.
Він, представляючись співробітником Служби, гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи. Правоохоронці, зокрема, задокументували одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів США на посаду у Волинському управлінні Служби.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності співробітників Управління СБУ у Волинській області.
Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону.
Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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