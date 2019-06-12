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Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС

Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС
У Луцьку співробітники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України викрили колишнього співробітника МВС на фейковій «торгівлі» посадами в обласному управлінні СБУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Нагадаємо, у Луцьку вчора, 6 лютого, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди затримали громадянина України, який представлявся працівником контррозвідки СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ.

Він, представляючись співробітником Служби, гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи. Правоохоронці, зокрема, задокументували одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів США на посаду у Волинському управлінні Служби.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності співробітників Управління СБУ у Волинській області.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону.

Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС
Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС

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Теги: СБУ, хабар, колишній правоохоронець МВС, Луцьк
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