Займався «торгівлею» посадами в СБУ: у Луцьку на хабарі у декілька тисяч доларів затримали експравоохоронця МВС





Про це повідомляє



Нагадаємо, у Луцьку вчора, 6 лютого, слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань під час одержання неправомірної вигоди

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ.



Він, представляючись співробітником Служби, гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи. Правоохоронці, зокрема, задокументували одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів США на посаду у Волинському управлінні Служби.



У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності співробітників Управління СБУ у Волинській області.



Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону.



Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону.





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Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник пропонував своїм знайомим з числа діючих та колишніх співробітників правоохоронних органів працевлаштування в СБУ.Він, представляючись співробітником Служби, гарантував охочим оформлення на посаду у «хлібні» напрямки роботи. Правоохоронці, зокрема, задокументували одну із пропозицій влаштувати кандидата за 5 тисяч доларів США на посаду у Волинському управлінні Служби.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності співробітників Управління СБУ у Волинській області.Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами військової прокуратури Луцького гарнізону.Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Луцького гарнізону.

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