На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО





Для проходження митного контролю громадянин України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувались «товари народного вжитку», - інформує



В процесі проведення повного митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім товару, вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж.



Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.



Як результат, працівниками Волинської митниці Держмитслужби виявлено 135 одиниць незадекларованого товару.



Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення.



Відтак, товар вилучили до рішення суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На митному посту "Ягодин" у вантажному транспорті знайшли незадекларований одяг вартістю 185 тисяч гривень.Для проходження митного контролю громадянин України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувались «товари народного вжитку», - інформує Волинська митниця Держмитслужби. В процесі проведення повного митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім товару, вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж.Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.Як результат, працівниками Волинської митниці Держмитслужби виявлено 135 одиниць незадекларованого товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення.Відтак, товар вилучили до рішення суду.

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