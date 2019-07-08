вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО

На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На митному посту "Ягодин" у вантажному транспорті знайшли незадекларований одяг вартістю 185 тисяч гривень.

Для проходження митного контролю громадянин України подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувались «товари народного вжитку», - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

В процесі проведення повного митного огляду встановили, що фактично у вантажному відсіку транспортного засобу, крім товару, вказаного у товаросупровідних документах, переміщується незаявлений вантаж.

Таким чином, громадянин України намагався незаконно, з приховуванням від митного контролю, ввезти товар на митну територію України.

Як результат, працівниками Волинської митниці Держмитслужби виявлено 135 одиниць незадекларованого товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості предметів правопорушення.

Відтак, товар вилучили до рішення суду.

На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, незадекларований одяг, вантажівка, митний контроль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
Сьогодні, 13:10
У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу
Сьогодні, 13:00
У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто
Сьогодні, 12:50
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Сьогодні, 12:33
Небезпечна ожеледиця: до луцької лікарні за 3 години потрапили 20 людей
Сьогодні, 12:23
Схожі новини
На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО На «Ягодині» у причепі автомобіля знайшли незадекларований одяг. ФОТО
05 лютий, 18:15
У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок У чергах на «Ягодині» стоїть більше 200 вантажівок
08 липень, 2019, 02:42
Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО Через 300 пачок сигарет у водія вантажівки на «Ягодині» вилучили причіп, вартістю півмільона гривень. ВІДЕО
21 травень, 2019, 22:22
Рятувальники пояснили, чому горіла фура біля «Ягодина» Рятувальники пояснили, чому горіла фура біля «Ягодина»
13 жовтень, 2017, 21:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
06 лютий, 09:33
 1
На волинському пункті пропуску у вантажівці знайшли партію незаконного одягу. ФОТО
Сьогодні, 13:10
 0
У начальника ківерцівської виконавчої служби – інсульт: просять про допомогу
Сьогодні, 13:00
 0
У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто
Сьогодні, 12:50
 0
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8