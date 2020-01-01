Небезпечна ожеледиця: до луцької лікарні за 3 години потрапили 20 людей
Сьогодні, 12:23
До травмпункту Луцької міської лікарні за три години звернулися 20-ть людей.
Про це Суспільному розповів черговий лікар приймального відділення Богдан Гайовий.
Зі слів чергового лікаря, до травмпункту міської лікарні звернулися громадяни з переломами різного ступеня важкості. Більшість з них - з переломами рук.
Деталі - згодом.
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Про це Суспільному розповів черговий лікар приймального відділення Богдан Гайовий.
Зі слів чергового лікаря, до травмпункту міської лікарні звернулися громадяни з переломами різного ступеня важкості. Більшість з них - з переломами рук.
Деталі - згодом.
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