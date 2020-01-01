Небезпечна ожеледиця: до луцької лікарні за 3 години потрапили 20 людей





Про це Богдан Гайовий.



Зі слів чергового лікаря, до травмпункту міської лікарні звернулися громадяни з переломами різного ступеня важкості. Більшість з них - з переломами рук.



Деталі - згодом.



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