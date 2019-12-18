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У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто

У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто
Польсько-німецький прикордонний патруль затримав у районі села Сьвєцько у Любуському воєводстві на заході Польщі двох громадян України, котрі їхали викраденим у Німеччині авто Mercedes вартістю приблизно 200 тисяч злотих (47 тисяч євро).

Про це у середу повідомила речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Йоанна Конєчняк, - пише "Польське радіо".

Польсько-німецький патруль зупинив для перевірки у вівторок легкове авто Mercedes E220 на німецькій реєстрації, що в’їхало до Польщі з Німеччини. За кермом автівки був 25-річний громадянин України. З ним подорожував його 32-річний співвітчизник.

«Під час контролю водій не хотів показувати функціонерам документи на транспортний засіб. Він сказав, що не знає, хто є власником престижного авто. Під час перевірки у базах даних виявилося, що авто викрали кількома годинами раніше в Німеччині», - сказала Конєчняк.

Водія із пасажиром затримали для подальших роз’яснень, а викрадений транспортний засіб вилучили для наступних процедур.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Польща, українці, крадене авто
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