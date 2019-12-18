У Польщі затримали двох українців, які у Німеччині викрали елітне авто





Про це у середу повідомила речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби Йоанна Конєчняк, - пише



Польсько-німецький патруль зупинив для перевірки у вівторок легкове авто Mercedes E220 на німецькій реєстрації, що в’їхало до Польщі з Німеччини. За кермом автівки був 25-річний громадянин України. З ним подорожував його 32-річний співвітчизник.



«Під час контролю водій не хотів показувати функціонерам документи на транспортний засіб. Він сказав, що не знає, хто є власником престижного авто. Під час перевірки у базах даних виявилося, що авто викрали кількома годинами раніше в Німеччині», - сказала Конєчняк.



Водія із пасажиром затримали для подальших роз’яснень, а викрадений транспортний засіб вилучили для наступних процедур.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польсько-німецький прикордонний патруль затримав у районі села Сьвєцько у Любуському воєводстві на заході Польщі двох громадян України, котрі їхали викраденим у Німеччині авто Mercedes вартістю приблизно 200 тисяч злотих (47 тисяч євро).Про це у середу повідомила речниця Надоджанського відділу Прикордонної служби, - пише "Польське радіо". Польсько-німецький патруль зупинив для перевірки у вівторок легкове авто Mercedes E220 на німецькій реєстрації, що в’їхало до Польщі з Німеччини. За кермом автівки був 25-річний громадянин України. З ним подорожував його 32-річний співвітчизник.«Під час контролю водій не хотів показувати функціонерам документи на транспортний засіб. Він сказав, що не знає, хто є власником престижного авто. Під час перевірки у базах даних виявилося, що авто викрали кількома годинами раніше в Німеччині», - сказала Конєчняк.Водія із пасажиром затримали для подальших роз’яснень, а викрадений транспортний засіб вилучили для наступних процедур.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію