Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого
Сьогодні, 19:00
10 лютого на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме від 4º морозу до 1º тепла, вдень - 2-7º тепла.
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Єфрема Сиріна. У народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передбачав сире, холодне літо. Тому і говорили: “Не до добра літнього Єфремів вітер”. Ще до нас дійшли спостереження за снігом: якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі становитиме від 4º морозу до 1º тепла, вдень - 2-7º тепла.
Цього дня вшановується пам’ять преподобного Єфрема Сиріна. У народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передбачав сире, холодне літо. Тому і говорили: “Не до добра літнього Єфремів вітер”. Ще до нас дійшли спостереження за снігом: якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.
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