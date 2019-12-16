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Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого

Дощ із мокрим снігом: яка погода чекає волинян у понеділок, 10 лютого
10 лютого на Волині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер південний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме від 4º морозу до 1º тепла, вдень - 2-7º тепла.

Цього дня вшановується пам’ять преподобного Єфрема Сиріна. У народі цей день називали Єфрем Вітродуй. Люди боялись вітру 10 лютого, оскільки він передбачав сире, холодне літо. Тому і говорили: “Не до добра літнього Єфремів вітер”. Ще до нас дійшли спостереження за снігом: якщо нічний сніг залишиться на гілках дерев, то й на землі не розтане.

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Теги: погода, прогноз погоди, Волинь
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