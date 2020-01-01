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Як лучанин готується до «Ігор нескорених-2020», які розпочнуться у травні в Нідерландах. ВІДЕО

Як лучанин готується до «Ігор нескорених-2020», які розпочнуться у травні в Нідерландах. ВІДЕО
Лучанин Павло Ковальський - член української команди «Ігор нескорених». На цих змаганнях ветеран війни на Сході виступить у двох дисциплінах – веслуванні на тренажері та стрільбі з лука.

За 5 днів у столиці на олімпійській базі “Конча Заспа” розпочнуться другі збори національної збірної України "Ігор нескорених", - йдеться у сюжеті "Суспільного".

Напередодні других навчально-тренувальних зборів команди "Ігор нескорених" кожен день розписаний похвилинно, розповідає атовець Павло Ковальський.

Павло Ковальський втрапив на війну за першою хвилею мобілізації. Розповідає: служити пішов добровільно. Пройшов бої у Дебальцевому. Там отримав поранення. Каже: довго реабілітовувався в шпиталях України. В Нідерландах хлопець представлятиме Україну у двох видах спорту: веслуванні на тренажері та стрільбі з лука.

"Поєднання веслування на тренажерах та стрільба з лука важко скомбінувати інколи. Приходиш із одного тренування на інше і одразу переключаєшся", - розповідає член української команди «Ігор Нескорених» Павло Ковальський.

На початку тренування Павло показує, як технічно правильно тримати лук, натягнути тятиву та влучити в ціль.

"Прагнення моє у стрільбі дійти до єдиного і правильно технічного випуску стріли. Ніби все робиш те саме, а політ стріли трішки змінюється. У місті Львові є тренери нашої збірної Дмитро Сидорук та Олеся Шах. Час від часу їжджу туди, тренуюся там. Вони акцентують і поправляють мою техніку", - каже Павло Ковальський.

В підвальному приміщенні луцької школи №19, де тренується Павло Ковальський, на стіні - календар із зображенням усіх 20-ти членів української команди "Ігор нескорених". Він мотивує, каже хлопець.

"Нас перебуває тут 20 членів збірної, де вказано з якої дисципліни ми будемо брати участь в "Іграх". Це у нас Андрій Бадрак. Він із 54-го окремого розвідувального батальйону. Бере участь у плаванні", - розповідає лучанин Павло Ковальський.

Побачити усіх друзів не лише на фото зможе 13-го лютого, каже Павло. Зустрінуться на других навчально-тренувальних зборах у Києві. Попереду у членів української команди декілька місяців тренувань, говорить Павло. Потім виліт до голландського міста Гаага, де 9-го травня розпочнуться “Ігри нескорених” 2020.



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Теги: Ігри Нескоренних, лучанин, підготовка
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