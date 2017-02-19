Водії влаштували стрілянину на Закарпатті: поранені перехожі. ФОТО
Сьогодні, 14:10
У Мукачеві Закарпатської області внаслідок інциденту із застосуванням зброї двоє людей отримали вогнепальні поранення.
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.
На місці події працювали керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.
За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків - 24-річний та 40-річний мукачівці. Наразі вони перебувають у медзакладах.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.
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Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 7 лютого, о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив, як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.
На місці події працювали керівництво ГУНП в Закарпатській області, слідчо-оперативна група, експерти, кінологи.
За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків - 24-річний та 40-річний мукачівці. Наразі вони перебувають у медзакладах.
Зараз поліцейські встановлюють всі обставини інциденту і розшукують зловмисників.
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