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Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей

Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей
У поліції розповіли про жахливе вбивства та напад у Здолбунові.

Так, 6 лютого до поліції про бійку у сусідній квартирі повідомила місцева жителька, - пише Рівне вечірнє.

На місце події на вул. Заводську виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили труп 38-річного чоловіка, на якому були виявлені тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних поранень шиї, в іншого потерпілого - 46-річного власника оселі, також виявили аналогічні поранення, але він був живий.

Вже через годину поліцейські отримали ще одне повідомлення - у помешканні на проспекті Цементників жінка виявила у крові свою 82-річну матір та 60-річного чоловіка.

Поліцейські встановили причетність до двох злочинів 31-річного та 27-річного здолбунівчан.

Обох затримали на квартирі знайомого.

"Їхні дії були кваліфіковані за ч. ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), а також замах на вбивство чоловіка, який залишився живий з тілесними ушкодженнями на шиї. На даний момент ці особи затримані у порядку ст. 208 КПК. З ними проводяться активно слідчі дії. Нами вилучені знаряддя вчинення злочину та проведено остаточно аналіз, який нам дає змогу прийняти рішення про остаточну кваліфікацію цих злочинів - вбивство, замах на вбивство та два розбійних напади з тяжкими наслідками і замах на вбивство двох і більше осіб, тобто 5 статтей Кримінального кодексу, які передбачають навіть до довічного позбавлення волі. Їм на сьогодні вже оголошено про підозру", - розповідає заступник начальника поліції області Олександр Панасюк.

За словами Олександра Панасюка, нападники були знайомі з потерпілими. І хотіли у такий спосіб повернути борг.

"Метою злочинців був матеріальний інтерес. Тобто злочин скоєно з корислих мотивів, вони бажали отримати деяку суму коштів з потерпілого. І також хотіли отримати певну суму коштів від того потерпілого, на якого вчинили замах", - каже Олександр Панасюк.

"Потерпілий мав деякі боргові зобов'язання перед ними", - додає він. За його інформацією, сума боргу складала близько 500 гривень.

Обоє нападників були у стані алкогольного сп'яніння.

Відомо також, що один із них судимий за розбійний напад та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, інший притягався до відповідальності за вчинення майнових злочинів, стосовно нього справа - ще у суді.

Олександр Панасюк додає, що один із нападників також був знайомий і з потерпілим, на якого був вчинений другий замах на вбивство - вони певний час працювали разом. Мотивом другого нападу також стали корисливі мотиви.

"Коли відкрилися двері, то відразу вдарив потерпілу по голові. Коли вийшов потерпілий, то отримав удар у потилицю твердим тупим предметом. Після чого почали вчинятися дії на позбавлення життя потерпілих. Але потерпілий зумів чинити деякий опір. На даний час вони знаходяться у нейрохірургії у тяжкому стані", - кажуть у поліції.

Як стало відомо, жінка померла у лікарні. Її зять – у вкрай важкому стані, спрогнозувати, що з ним буде – важко, адже у нього ще й гострий лейкоз. Про це Суспільному розповів в.о. заввіділення нейрохірургії Олександр Кучерук.

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Теги: вбивство, Здолбунів
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