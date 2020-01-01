Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей





Так, 6 лютого до поліції про бійку у сусідній квартирі повідомила місцева жителька, - пише



На місце події на вул. Заводську виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили труп 38-річного чоловіка, на якому були виявлені тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних поранень шиї, в іншого потерпілого - 46-річного власника оселі, також виявили аналогічні поранення, але він був живий.



Вже через годину поліцейські отримали ще одне повідомлення - у помешканні на проспекті Цементників жінка виявила у крові свою 82-річну матір та 60-річного чоловіка.



Поліцейські встановили причетність до двох злочинів 31-річного та 27-річного здолбунівчан.



Обох затримали на квартирі знайомого.



"Їхні дії були кваліфіковані за ч. ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), а також замах на вбивство чоловіка, який залишився живий з тілесними ушкодженнями на шиї. На даний момент ці особи затримані у порядку ст. 208 КПК. З ними проводяться активно слідчі дії. Нами вилучені знаряддя вчинення злочину та проведено остаточно аналіз, який нам дає змогу прийняти рішення про остаточну кваліфікацію цих злочинів - вбивство, замах на вбивство та два розбійних напади з тяжкими наслідками і замах на вбивство двох і більше осіб, тобто 5 статтей Кримінального кодексу, які передбачають навіть до довічного позбавлення волі. Їм на сьогодні вже оголошено про підозру", - розповідає заступник начальника поліції області Олександр Панасюк.



За словами Олександра Панасюка, нападники були знайомі з потерпілими. І хотіли у такий спосіб повернути борг.



"Метою злочинців був матеріальний інтерес. Тобто злочин скоєно з корислих мотивів, вони бажали отримати деяку суму коштів з потерпілого. І також хотіли отримати певну суму коштів від того потерпілого, на якого вчинили замах", - каже Олександр Панасюк.



"Потерпілий мав деякі боргові зобов'язання перед ними", - додає він. За його інформацією, сума боргу складала близько 500 гривень.



Обоє нападників були у стані алкогольного сп'яніння.



Відомо також, що один із них судимий за розбійний напад та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, інший притягався до відповідальності за вчинення майнових злочинів, стосовно нього справа - ще у суді.



Олександр Панасюк додає, що один із нападників також був знайомий і з потерпілим, на якого був вчинений другий замах на вбивство - вони певний час працювали разом. Мотивом другого нападу також стали корисливі мотиви.



"Коли відкрилися двері, то відразу вдарив потерпілу по голові. Коли вийшов потерпілий, то отримав удар у потилицю твердим тупим предметом. Після чого почали вчинятися дії на позбавлення життя потерпілих. Але потерпілий зумів чинити деякий опір. На даний час вони знаходяться у нейрохірургії у тяжкому стані", - кажуть у поліції.



Як стало відомо, жінка померла у лікарні. Її зять – у вкрай важкому стані, спрогнозувати, що з ним буде – важко, адже у нього ще й гострий лейкоз. Про це Суспільному розповів в.о. заввіділення нейрохірургії Олександр Кучерук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли про жахливе вбивства та напад у Здолбунові.Так, 6 лютого до поліції про бійку у сусідній квартирі повідомила місцева жителька, - пише Рівне вечірнє На місце події на вул. Заводську виїхала слідчо-оперативна група. У квартирі поліцейські виявили труп 38-річного чоловіка, на якому були виявлені тілесні ушкодження у вигляді колото-різаних поранень шиї, в іншого потерпілого - 46-річного власника оселі, також виявили аналогічні поранення, але він був живий.Вже через годину поліцейські отримали ще одне повідомлення - у помешканні на проспекті Цементників жінка виявила у крові свою 82-річну матір та 60-річного чоловіка.Поліцейські встановили причетність до двох злочинів 31-річного та 27-річного здолбунівчан.Обох затримали на квартирі знайомого."Їхні дії були кваліфіковані за ч. ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), а також замах на вбивство чоловіка, який залишився живий з тілесними ушкодженнями на шиї. На даний момент ці особи затримані у порядку ст. 208 КПК. З ними проводяться активно слідчі дії. Нами вилучені знаряддя вчинення злочину та проведено остаточно аналіз, який нам дає змогу прийняти рішення про остаточну кваліфікацію цих злочинів - вбивство, замах на вбивство та два розбійних напади з тяжкими наслідками і замах на вбивство двох і більше осіб, тобто 5 статтей Кримінального кодексу, які передбачають навіть до довічного позбавлення волі. Їм на сьогодні вже оголошено про підозру", - розповідає заступник начальника поліції областіЗа словами Олександра Панасюка, нападники були знайомі з потерпілими. І хотіли у такий спосіб повернути борг."Метою злочинців був матеріальний інтерес. Тобто злочин скоєно з корислих мотивів, вони бажали отримати деяку суму коштів з потерпілого. І також хотіли отримати певну суму коштів від того потерпілого, на якого вчинили замах", - каже Олександр Панасюк."Потерпілий мав деякі боргові зобов'язання перед ними", - додає він. За його інформацією, сума боргу складала близько 500 гривень.Обоє нападників були у стані алкогольного сп'яніння.Відомо також, що один із них судимий за розбійний напад та нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, інший притягався до відповідальності за вчинення майнових злочинів, стосовно нього справа - ще у суді.Олександр Панасюк додає, що один із нападників також був знайомий і з потерпілим, на якого був вчинений другий замах на вбивство - вони певний час працювали разом. Мотивом другого нападу також стали корисливі мотиви."Коли відкрилися двері, то відразу вдарив потерпілу по голові. Коли вийшов потерпілий, то отримав удар у потилицю твердим тупим предметом. Після чого почали вчинятися дії на позбавлення життя потерпілих. Але потерпілий зумів чинити деякий опір. На даний час вони знаходяться у нейрохірургії у тяжкому стані", - кажуть у поліції.Як стало відомо, жінка померла у лікарні. Її зять – у вкрай важкому стані, спрогнозувати, що з ним буде – важко, адже у нього ще й гострий лейкоз. Про це Суспільному розповів в.о. заввіділення нейрохірургії Олександр Кучерук.

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