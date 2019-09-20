«Знову рятуємо людське життя»: у Ковелі лікарі проводять складну операцію на серці
Сьогодні, 14:23
Бригада кардіохірургів Ковельського МТМО робить складну операцію на відкритому серці.
Про це повідомив головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук на сторінці у Facebook.
Пацієнт – 66-річний чоловік, який переніс два інфаркти міокарду. До лікарів він звернувся наприкінці січня із скаргами на біль у грудях та задишку, особливо при фізичному навантаженні. Ретельне обстеження показало, що уражені судини, які кровопостачають міокард, внаслідок чого і виникає біль. Тому єдиним виходом була операція коронарного шунтування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Другий день народження на Різдво», – чоловік, якому у ковельській лікарні пересадили серце. ВІДЕО
Оперативне втручання кардіохірурги розпочали о 12 ранку. Пацієнту налагодили штучний кровообіг. За кілька годин операції лікарі відновлять притік крові до міокарду за допомогою шунтів в обхід уражених судин.
Нагадаємо, нещодавно у ковельській лікарні вдруге в Україні після багаторічної перерви провели операцію з пересадки серця.
Цього ж дня у Ковелі трансплантували і нирку. Обидва пацієнти – чоловіки.
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Про це повідомив головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук на сторінці у Facebook.
Пацієнт – 66-річний чоловік, який переніс два інфаркти міокарду. До лікарів він звернувся наприкінці січня із скаргами на біль у грудях та задишку, особливо при фізичному навантаженні. Ретельне обстеження показало, що уражені судини, які кровопостачають міокард, внаслідок чого і виникає біль. Тому єдиним виходом була операція коронарного шунтування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Другий день народження на Різдво», – чоловік, якому у ковельській лікарні пересадили серце. ВІДЕО
Оперативне втручання кардіохірурги розпочали о 12 ранку. Пацієнту налагодили штучний кровообіг. За кілька годин операції лікарі відновлять притік крові до міокарду за допомогою шунтів в обхід уражених судин.
Нагадаємо, нещодавно у ковельській лікарні вдруге в Україні після багаторічної перерви провели операцію з пересадки серця.
Цього ж дня у Ковелі трансплантували і нирку. Обидва пацієнти – чоловіки.
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