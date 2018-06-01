Розповіли, які процедури можна пройти у реабілітаційному центрі для атовців у Луцьку. ВІДЕО





Про це розповів Ігор Гнетньов, директор Луцького центру первинної медичної допомоги, у якому діє центр реабілітації учасників АТО. Нині він працює у тестовому режимі, -



Лікувальна фізкультура – за призначенням терапевта, каже завідувач Центру реабілітації учасників бойових дій Юрій Дубина.



Лучанин Андрій Козолій, який проходить у центрі реабілітацію, розповів: "Пройшов консультацію, направили до хірурга, призначили лікування, почав ходити на масажі".



До слова, чоловік воював у складі Нацгвардії, згодом у 24-ій окремій механізованій бригаді. Про те, що у центрі можна пройти реабілітацію, каже, довідався від друзів. Атовець тут отримує комплексну терапію, яка передбачає кілька процедур.



У Центрі реабілітації учасників бойових дій є водолікувальні процедури. Пацієнти приймають перлинні, гідромасажні, автоматичні та індивідуальні ванни, а також працює душ "шарко".



У басейні відновлювати здоров’я учасники бойових дій нині не можуть. Його майже завершили тестувати, каже завідувач відділення Юрій Дубина: "Ось ця вентиляція, що тут є, тепла підлога, вона тестувалася протягом місяця. Щоденно приходили фахівці, які це робили. Цю воду потрібно щоденно міряти PH-тестами. міряти на стерильність".



Центр не працює на повну потужність, торік за два місяці прийняв 170 пацієнтів. Провели понад тисячу 700 процедур, каже керівник Юрій Дубина. Не працює нині фізіотерапія.



Штат ще не укомплектований – із майже 20 працівників набрали 10. Каже, ще вчаться, працюють у тестовому режимі. Зі слів Ігоря Гнетньова, у відділенні, яке одночасно є Центром реабілітації учасників бойових дій немає невропатолога і психолога. Із бюджету Луцької міськради виділені гроші на закупівлю обладнання.



У Центр звертаються переважно лучани, іногороднім не відмовляють, якщо у них є де ночувати, каже Юрій Дубина. З його слів, у бюджеті Луцька на рік на розвиток центру заклали 5 мільйонів гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Центрі реабілітації учасників бойових дій, який відкрили понад три місяці тому, не запустили у роботу басейн і шукають психолога та невропатолога.Про це розповів, директор Луцького центру первинної медичної допомоги, у якому діє центр реабілітації учасників АТО. Нині він працює у тестовому режимі, - пише Суспільне Волині Лікувальна фізкультура – за призначенням терапевта, каже завідувач Центру реабілітації учасників бойових дійЛучанин, який проходить у центрі реабілітацію, розповів: "Пройшов консультацію, направили до хірурга, призначили лікування, почав ходити на масажі".До слова, чоловік воював у складі Нацгвардії, згодом у 24-ій окремій механізованій бригаді. Про те, що у центрі можна пройти реабілітацію, каже, довідався від друзів. Атовець тут отримує комплексну терапію, яка передбачає кілька процедур.У Центрі реабілітації учасників бойових дій є водолікувальні процедури. Пацієнти приймають перлинні, гідромасажні, автоматичні та індивідуальні ванни, а також працює душ "шарко".У басейні відновлювати здоров’я учасники бойових дій нині не можуть. Його майже завершили тестувати, каже завідувач відділення Юрій Дубина: "Ось ця вентиляція, що тут є, тепла підлога, вона тестувалася протягом місяця. Щоденно приходили фахівці, які це робили. Цю воду потрібно щоденно міряти PH-тестами. міряти на стерильність".Центр не працює на повну потужність, торік за два місяці прийняв 170 пацієнтів. Провели понад тисячу 700 процедур, каже керівник Юрій Дубина. Не працює нині фізіотерапія.Штат ще не укомплектований – із майже 20 працівників набрали 10. Каже, ще вчаться, працюють у тестовому режимі. Зі слів Ігоря Гнетньова, у відділенні, яке одночасно є Центром реабілітації учасників бойових дій немає невропатолога і психолога. Із бюджету Луцької міськради виділені гроші на закупівлю обладнання.У Центр звертаються переважно лучани, іногороднім не відмовляють, якщо у них є де ночувати, каже Юрій Дубина. З його слів, у бюджеті Луцька на рік на розвиток центру заклали 5 мільйонів гривень.

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