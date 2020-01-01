У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*

У підземному паркінгу торгово-розважального центру «ПортCity» з’явилась зарядна станція Ionity для електромобілів.«Щороку кількість українців, які купують електрокари, зростає, як і потреба у зарядних станціях. Ми є екоорієнтованою компанією, саме через це на підземній парковці «ПортCity» встановлено зарядний пристрій Ionity. Тепер наші відвідувачі можуть відпочивати, розважатись, робити покупки і заряджати свій електромобіль», - розповіли в адміністрації «ПортCity».Зарядна станція здатна постачати електрозаряд до трьох авто одночасно. Роз’єми адаптовані як для американських, так і європейських електромобілів.Дізнатися ціну, розпочати заряджання та сплатити за послугу можна у спеціальному мобільному додатку AutoEnterprise, яким користуються власники електроавтомобілів в Україні.Через швидкісний порт CHAdeMO зарядити автомобіль «до повного» у «ПортCity» можна орієнтовного за півгодини - годину. На скільки вистачить заряду – залежить від марки електрокару. Приміром, авто Nissan, заряджене на 100 відсотків, проїде 130-150 кілометрів.«Дуже зручно, що зарядна станція з’явилась у «ПортCity». Поки дружина ходить магазинами, маю достатньо часу, щоб поповнити заряд автомобіля. Час витрачаю з користю», - розповів один із перших користувачів зарядної станції Ionity.Зарядна станція знаходиться у підземній парковці ТРЦ у секторі «Е».