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У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*

У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*
У підземному паркінгу торгово-розважального центру «ПортCity» з’явилась зарядна станція Ionity для електромобілів.

«Щороку кількість українців, які купують електрокари, зростає, як і потреба у зарядних станціях. Ми є екоорієнтованою компанією, саме через це на підземній парковці «ПортCity» встановлено зарядний пристрій Ionity. Тепер наші відвідувачі можуть відпочивати, розважатись, робити покупки і заряджати свій електромобіль», - розповіли в адміністрації «ПортCity».

Зарядна станція здатна постачати електрозаряд до трьох авто одночасно. Роз’єми адаптовані як для американських, так і європейських електромобілів.

У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*
У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*


Дізнатися ціну, розпочати заряджання та сплатити за послугу можна у спеціальному мобільному додатку AutoEnterprise, яким користуються власники електроавтомобілів в Україні.

Через швидкісний порт CHAdeMO зарядити автомобіль «до повного» у «ПортCity» можна орієнтовного за півгодини - годину. На скільки вистачить заряду – залежить від марки електрокару. Приміром, авто Nissan, заряджене на 100 відсотків, проїде 130-150 кілометрів.

«Дуже зручно, що зарядна станція з’явилась у «ПортCity». Поки дружина ходить магазинами, маю достатньо часу, щоб поповнити заряд автомобіля. Час витрачаю з користю», - розповів один із перших користувачів зарядної станції Ionity.

Зарядна станція знаходиться у підземній парковці ТРЦ у секторі «Е».



У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*
У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*
У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*



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Теги: «ПортCity», зарядна станція, електромобілі
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