вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка

Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка
Полька, перебуваючи в Україні, планувала вбивство колишнього чоловіка, який живе у Польщі.

Про це у п’ятницю повідомила речниця Центрального слідчого бюро поліції Івона Юркєвич. За вбивство чоловіка жінка мала заплатити понад 4 тисячі доларів, - пише Польське радіо.

За словами речниці, правоохоронці запобігли вбивству чоловіка, яке замовила його колишня дружина. Першу інформацію про можливі плани вбивства поліції з Центрального слідчого бюро СБУ переказала на початку грудня.

За інформацією слідчих, жінка, котра перебувала в Україні, прибула до громадянина цієї країни, який взявся за реалізацію замовлення. За вбивство колишнього чоловіка вона мала заплатити йому 4 тис. доларів. Приводом такої поведінки був багаторічний сімейний конфлікт.

Жінку схопили під час передачі авансу «виконавцю».

Українське законодавство за замовне вбивство передбачає до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Полька, вбивство, замовлення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Не підписав декларацію – лікуйся за свої гроші: що волинянам треба знати про другу хвилю медреформи
Хто на Волині хоче сісти у крісла голів РДА: 7 кандидатів. ФОТО
Колишній військовий прокурор хоче очолити РДА на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі з 10 лютого школярі повернуться до навчання
Сьогодні, 16:08
Луцькрада дає базарникам ще один шанс на добровільний переїзд
Сьогодні, 15:44
Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка
Сьогодні, 15:43
Мікрорайон у Луцьку на день залишиться без води
Сьогодні, 15:33
У «ПортCity» запрацювала зарядна станція для електромобілів*
Сьогодні, 15:20
Схожі новини
Чоловік замовив вбивство брата за 10 тисяч гривень Чоловік замовив вбивство брата за 10 тисяч гривень
27 грудень, 2016, 14:18
Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей Вбили за 500 гривень боргу: у Здолбунові двоє чоловіків скоїли жорстокі напади на людей
Сьогодні, 14:40
Чотирьох волинян підозрюють у замовному вбивстві ковельчанина, якого знайшли з простреленою головою Чотирьох волинян підозрюють у замовному вбивстві ковельчанина, якого знайшли з простреленою головою
03 лютий, 15:04
В Україні зареєстрували найменшу кількість вбивств і тяжких злочинів за останні 10 років В Україні зареєстрували найменшу кількість вбивств і тяжких злочинів за останні 10 років
30 січень, 18:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку зареєстрували петицію за знесення незаконних контейнерів на Старому ринку
06 лютий, 09:33
 1
Лучанку, яка відсиділа 9 років у тюрмі за наркозлочини, судитимуть за оборудки з алкоголем
Сьогодні, 16:35
 0
Оштрафували волинянина, який за 200 гривень хотів підкупити поліцейських
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині чоловік підробив документи, щоб отримувати субсидію
Сьогодні, 16:12
 0
У Ковелі з 10 лютого школярі повернуться до навчання
Сьогодні, 16:08
 0
Медіа
відео
1/8