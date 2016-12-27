Жителька Польщі замовила українцеві вбивство ексчоловіка





Про це у п’ятницю повідомила речниця Центрального слідчого бюро поліції Івона Юркєвич. За вбивство чоловіка жінка мала заплатити понад 4 тисячі доларів, - пише



За словами речниці, правоохоронці запобігли вбивству чоловіка, яке замовила його колишня дружина. Першу інформацію про можливі плани вбивства поліції з Центрального слідчого бюро СБУ переказала на початку грудня.



За інформацією слідчих, жінка, котра перебувала в Україні, прибула до громадянина цієї країни, який взявся за реалізацію замовлення. За вбивство колишнього чоловіка вона мала заплатити йому 4 тис. доларів. Приводом такої поведінки був багаторічний сімейний конфлікт.



Жінку схопили під час передачі авансу «виконавцю».



Українське законодавство за замовне вбивство передбачає до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Полька, перебуваючи в Україні, планувала вбивство колишнього чоловіка, який живе у Польщі.Про це у п’ятницю повідомила речниця Центрального слідчого бюро поліції Івона Юркєвич. За вбивство чоловіка жінка мала заплатити понад 4 тисячі доларів, - пише Польське радіо За словами речниці, правоохоронці запобігли вбивству чоловіка, яке замовила його колишня дружина. Першу інформацію про можливі плани вбивства поліції з Центрального слідчого бюро СБУ переказала на початку грудня.За інформацією слідчих, жінка, котра перебувала в Україні, прибула до громадянина цієї країни, який взявся за реалізацію замовлення. За вбивство колишнього чоловіка вона мала заплатити йому 4 тис. доларів. Приводом такої поведінки був багаторічний сімейний конфлікт.Жінку схопили під час передачі авансу «виконавцю».Українське законодавство за замовне вбивство передбачає до 15 років позбавлення волі.

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