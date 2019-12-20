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На Волині чоловік підробив документи, щоб отримувати субсидію

На Волині чоловік підробив документи, щоб отримувати субсидію
Слідчі Маневицького відділу поліції повідомили 52-річному жителю сусідньої області про підозру в підробленні документів та шахрайстві.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 52-річний житель сусідньої області з метою отримання субсидії подав до Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації підроблені офіційні документи. Зокрема, правопорушник не вказав в декларації відомості про доходи, що позбавило б його права на отримання субсидії.

Своїми діями зловмисник завдав територіальній громаді райцентру в особі Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації матеріальну шкоду на понад 53 тисячі гривень.

Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 4 ст.358 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та шахрайство.

Обвинувальний акт скерували до суду.


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Теги: рівнянин, підробка документів, субсидії
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