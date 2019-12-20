На Волині чоловік підробив документи, щоб отримувати субсидію





Про це повідомляє



У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 52-річний житель сусідньої області з метою отримання субсидії подав до Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації підроблені офіційні документи. Зокрема, правопорушник не вказав в декларації відомості про доходи, що позбавило б його права на отримання субсидії.



Своїми діями зловмисник завдав територіальній громаді райцентру в особі Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації матеріальну шкоду на понад 53 тисячі гривень.



Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 4 ст.358 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та шахрайство.



Обвинувальний акт скерували до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідчі Маневицького відділу поліції повідомили 52-річному жителю сусідньої області про підозру в підробленні документів та шахрайстві.Про це повідомляє ГУНП у Волинській області. У ході досудового розслідування слідчі встановили, що 52-річний житель сусідньої області з метою отримання субсидії подав до Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації підроблені офіційні документи. Зокрема, правопорушник не вказав в декларації відомості про доходи, що позбавило б його права на отримання субсидії.Своїми діями зловмисник завдав територіальній громаді райцентру в особі Управління соціального захисту населення Маневицької районної держадміністрації матеріальну шкоду на понад 53 тисячі гривень.Слідчі поліції повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 4 ст.358 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів та шахрайство.Обвинувальний акт скерували до суду.

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